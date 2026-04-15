Iturralde González se sincera con la roja a Eric Garcia: "Conociendo a Clément Turpin..."

La historia de siempre y una vez más, contraria al FC Barcelona. En el cuento de nunca acabar, el equipo azulgrana recibió una oportuna expulsión en contra que terminó por dilapidar sus opciones en Champions League. No hay consuelo posible para el conjunto de Hansi Flick, que perdió de la manera más cruel a pesar de dominar la eliminatoria casi de principio a fin.

Sucedió como en el partido de ida. La defensa adelantada pilló por sorpresa al FC Barcelona, que volvió a quedarse con uno menos cuando más necesitaba remontar. Si en el primer duelo fue Cubarsí, en el segundo terminó siendo Eric Garcia, que agarró a Sorloth cuando el delantero se marchaba prácticamente solo hacia la portería de Joan Garcia a pesar de la presencia cercana de Jules Koundé.

La revisión del VAR en la expulsión de Eric Garcia / Movistar

Clément Turpin, colegiado del encuentro, señaló en una primera instancia tarjeta amarilla, pero fue avisado por el VAR y terminó expulsando al defensa azulgrana. La acción generó una enorme polémica entre los jugadores de Hansi Flick, que no se podían creer la dureza del castigo viendo la jugada en su conjunto y la proximidad del resto de los defensores azulgranas.

Una roja que marcó la eliminatoria

La acción, como no podía ser de otra manera, terminó siendo analizada por el exárbitro Iturralde González. El ahora comentarista en la COPE dictó sentencia sobre la expulsión a Eric Garcia: "Ahora tiene que chequear si es fuera de juego, después si es oportunidad manifiesta de gol", empezó el excolegiado. "No es fuera de juego. Conociendo a Clément Turpin, va a pitar falta y a sacar amarilla", continuaba.

Atlético de Madrid - FC Barcelona I La targeta roja a Eric García / Movistar

"Para mí, viendo la imagen, es más de roja que de amarilla. Le van a mandar a la pantalla para ver si es roja o amarilla", decía Iturralde, que no terminaba de confiar en que el colegiado fuese a expulsar a Eric Garcia. "Es roja y le tiene que avisar el VAR. Ahora tiene que dilucidar si es ocasión manifiesta del gol. La cobertura que hace el jugador del Barça es muy por detrás de la posición de Sorloth".

Más allá de la polémica, Iturralde dejó una nueva reflexión: "El análisis futbolístico que tienes que hacer es que en dos partidos distintos les haya pasado lo mismo", sentenciaba. "Claro que es falta, es por detrás y hace que se tropiece el jugador de delante". Una acción polémica que marcó la eliminatoria y, una vez más, perjudicó al FC Barcelona.