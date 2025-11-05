Iturralde González, exárbitro: "El primer gol del Brujas es válido y la acción de Szczesny es falta"

El FC Barcelona no pasó del empate (3-3) ante el Club Brujas en un encuentro vibrante, en el Estadio Jan Breydel. El equipo dirigido por Hansi Flick mostró su mejor y peor versión en una noche donde la defensa volvió a ser su punto más débil. El joven Lamine Yamal, con una actuación estelar y dos goles, fue el gran protagonista y el principal motivo de esperanza para los culés.

Desde los primeros compases, el duelo prometía emociones fuertes. El conjunto belga salió sin complejos y puso en aprietos a la zaga azulgrana con transiciones rápidas. En una de ellas llegó el primer tanto de Tresoldi, tras un pase de Forbs. Los jugadores del Barça reclamaron fuera de juego, pero la tecnología semiautomática determinó que Koundé habilitaba al delantero, validando así el gol.

A pesar del golpe, el Barça reaccionó de la mano de Lamine Yamal, que con apenas 18 años, demostró una madurez y calidad extraordinarias. El joven atacante desequilibró constantemente y fue el motor ofensivo del equipo, firmando dos tantos que parecían encaminar la victoria culé. Sin embargo, los errores atrás seguían castigando duramente a los de Flick.

El Brujas castigó al Barça en defensa

El Brujas aprovechó cada desajuste defensivo con contundencia. Los centrales blaugranas se mostraron inseguros, y los laterales, muy expuestos ante la velocidad de los extremos belgas. Cada pérdida en salida o mal despeje se convertía en una ocasión clara para el rival, que no desaprovechó sus oportunidades.

En el tramo final, cuando el Barça parecía tener el control del partido, llegó el golpe más doloroso. En una jugada insólita en tiempo añadido, Szczesny intentó regatear dentro del área al jugador del Brujas Vermant. Este le robó el balón y marcó a puerta vacía, desatando la locura en la grada. El portero polaco reclamó falta, asegurando que fue derribado.

¿Hubo falta sobre Szczesny?

En el partido, hubo dos ocasiones que condicionaron el partido. La primera, un ataque rápido del Brujas, en el que Forbs recibe el balón, envía al corazón del área a Tresoldi, perseguido por Araújo y marca. Los jugadores del Barça reclaman que el autor del gol está ligeramenter adelantado. Tras analizarse la jugada con el fuera de juego semiautomático se concede el tanto. Iturralde González estima que “es Koundé el que habilita al jugador del Brujas”.

El exárbitro Iturralde González analizó la acción y fue contundente: “El jugador del Brujas se lanza al césped y le pega en la pierna izquierda a Szczesny, impidiéndole apoyar. Es falta clara”. La polémica quedó servida y el Barça se sintió perjudicado por la decisión arbitral en un momento decisivo.