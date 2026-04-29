Iturralde González estalla sobre el penalti al Arsenal: "Es muy listo Gyokeres... No es penalti en la vida"

El Arsenal se lleva el partido momentáneamente al descanso. Los 'Gunners' transformaron la pena máxima en gol en el minuto 44, de la mano de Viktor Gyökeres. Un mazazo para los del Cholo Simeone, que si no les estaban saliendo las cosas en la primera mitad, el gol dejó al equipo un mal sabor de boca antes de irse a los vestuarios.

El sueco le pegó fuerte, esquinado, y Oblak, que se tiró a su derecha no llegó, pese a que adivinó la trayectoria del balón. El penalti tuvo su origen en una grave pérdida de Julián Álvarez. El argentino vio como Zubimendi y Odegaard le arrebataron el balón y el sueco cayó al área tras recibir la pelota.

Danny Makkelie, el colegiado del encuentro, consideró que el empujón de Hancko fue lo suficiente para señalar penalti, aunque fue muy leve. El arbitro neerlandés, de 43 años, no lo dudó y esperó el 'OK' del VAR.

Indignación por la decisión arbitral

Las reacciones no tardaron en llegar. Iturralde González, en la SER, estalló contra la decisión del árbitro, quien considera que perjudicó al Atlético de Madrid: "Le toca un poco, pero no es suficiente para tirar a un tío de 1,90m. Es muy listo Gyokeres... No es penalti en la vida. No, hombre, no", dice, en referencia al físico del delantero sueco, que mide 1,90 metros y considera que no puede caer con tanta facilidad.

Talavera, también en la SER, considera que el sueco finge la caída. "Le cargan un poco, pero pega un salto de trampolín. No hay absolutamente nada", dice. "¡Simeone está loco! ¡Está fuera de sí! Le está diciendo absolutamente de todo (al árbitro), qué enfado tiene", afirma, sobre el enfado del entrenador.

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Miguel Ángel Román, en 'X', lo tiene claro: "El penalti es… penaltito", afirma. Mateu Lahoz, en Movistar, va más allá "Este tipo de situaciones cuando las ves en el vestuario se te cae el alma al suelo", cerraba.