Iturralde González, contundente con el penalti no pitado a Griezmann: "Lo pisa"

Se intuía un partido de pocos goles. Ya ocurrió en la ida, con el 1-1 que firmaron Gyökeres y Julián Álvarez desde los once metros, y el guion se repitió en el Emirates Stadium. Fieles a esa previsión, Arsenal y Atlético apenas generaron ocasiones en una primera mitad que se cerró con el 1-0 de Bukayo Saka.

Los rojiblancos apenas se sintieron amenazados por el cuadro 'gunner', pero el extremo anduvo listo para remachar un balón que quedó suelto en el área tras la parada de Oblak a un disparo potente de Trossard. La segunda mitad arrancó con una clarísima ocasión de Giuliano, que no pudo rematar a puerta vacía tras ser bien defendido en el cuerpo a cuerpo por Gabriel.

Minutos después, el Atleti pidió penalti por un pisotón claro de Calafiori a Griezmann. El árbitro, sin embargo, señaló falta previa de Pubill sobre el central brasileño del Arsenal. Una acción polémica y que podría decantar la eliminatoria: "¡Le pisa en el pie de apoyo! Es penalti", asegura Eduardo Iturralde en 'Carrusel Deportivo". "Era un penalti como un piano de cola", aporta Dani Garrido.

Por su parte, Mateu Lahoz declaró durante la retransmisión del partido en 'Movistar+' que "va a pitar penalti". "No descartemos que se le haya escapado el pitido del silbato al árbitro. La otra opción es que haya pitado la falta anterior segundos antes del pisotón", añadió.

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Pedro Martín detalló en la 'COPE' que "el defensa es muy inteligente cuando se tira". "El árbitro se ha quitado de en medio y ha pitado esa falta. Es muy difícil que rectitifique. Si no pita la falta el penalti es clarísimo".