Iturralde explota tras el penalti que adelantó al Bayern en París: "Es más penalti del delantero que del defensa"

El Bayern de Múnich se adelantó en la ida de las semifinales de la Champions League gracias a un penalti señalado por Sandro Schärer que el VAR no corrigió.

La caída de Luis Díaz tras un contacto con Pacho generó protestas inmediatas del PSG y sembró dudas en un estadio que exigía rigor arbitral en un duelo de máxima exigencia.

El conjunto bávaro convirtió la pena máxima y silenció momentáneamente el Parque de los Príncipes, pero la polémica no tardó en eclipsar el propio gol.

La crítica de Iturralde González domina el análisis

Desde la Cadena SER, Iturralde González ofreció la valoración más contundente de la noche. Para el excolegiado, la acción es más atribuible al atacante que al defensor y no reúne la claridad necesaria para ser señalada en una semifinal.

"No tiene que ir al suelo el defensa ahí. Creo que Luis Díaz quiere buscar el contacto. Para pitar penalti es muy justo. Luis Díaz se mete en la zona de acción de Pacho. Es penalti más del delantero que del defensa", afirmó, subrayando que una jugada así no debería condicionar un partido de este calibre.

Sus palabras han marcado la conversación posterior, situando el foco en la interpretación arbitral y en la ausencia de intervención del VAR.

La reacción del PSG y el empate del Bayern reabren el pulso del partido

Lejos de venirse abajo, el PSG había reaccionado con determinación: el equipo de Luis Enrique aceleró el ritmo, adelantó líneas y la propuesta táctica del técnico español encontró primero el empate y después la remontada. Sin embargo, una acción individual de Olise devolvió el 2-2 y enfrió momentáneamente la euforia parisina.

Un penalti señalado en el minuto final, de nuevo una decisión cuestionable, permitió a Dembélé firmar el 3-2 con el que se llega al descanso.

Una semifinal marcada por la polémica y la tensión

La decisión inicial de Schärer continúa generando discusión, alimentada por las valoraciones de Iturralde y por la sensación de que ese primer penalti pudo condicionar el rumbo del encuentro.

Harry Kane abrió el marcador desde los once metros con una acción muy cuestionada; el PSG respondió con el 1-1 de Kvaratskhelia y el 2-1 de João Neves; el conjunto bávaro igualó gracias a Olise, y, ya sobre la bocina, otro penalti polémico cayó esta vez del lado parisino y Dembélé lo convirtió para poner el 3-2.