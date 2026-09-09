Isco rompe un récord impresionante de la UEFA Champions League: el único en lograrlo

El Real Betis Balompié regresó a la máxima competición europea por la puerta grande, con una victoria ante el Lille a domicilio por 2-3, gracias a los goles de Marc Bartra por partida doble y Troy Parrott. De esta manera, al haber logrado los tres puntos en el primer duelo de la fase de liga de la UEFA Champions League, el beticismo sueña con mejorar su hasta ahora única participación de la campaña 2005-06 y pasar la primera ronda, en este caso para acceder a los play-offs de dieciseisavos o dar el campanazo y colarse en el top-8.

Sin embargo, más allá de los intereses colectivos del club andaluz, Isco Alarcón rompió un admirable registro que le hace entrar todavía más en las páginas doradas de la mayor competición internacional de clubes del planeta, puesto que el talentoso mediocampista se convirtió ante el Lille en el primer futbolista en participar en la competición con cinco clubes diferentes del mismo país, según datos de 'MísterChip'.

Un experto en la competición

A sus 34 años de edad, la trayectoria del mediocampista hasta la fecha ha sido para enmarcar, en una carrera donde la Champions ha cobrado una especial relevancia con el paso de las temporadas. Sin ir más lejos, en el curso 2010-11 debutó con el Valencia a nivel profesional y, a la vez, sumó su primera participación al máximo nivel europeo, siendo el conjunto 'ché' el primer club con el que la jugó.

Eso sí, más inolvidable fue su actuación individual en la campaña 2012-13 con el 'EuroMálaga', ya que se convirtió en una de las piezas clave que 'coló' a los malaguistas en la ronda de cuartos de final de la Champions y se quedó a solo un paso de las semifinales, puesto que una polémica remontada en el descuento del Borussia Dortmund terminó con el sueño.

Además, más allá de sumar grandes participaciones, Isco sabe perfectamente lo que es hacerse con la 'orejona'. Lo sabe además por partida triple, puesto que durante los ocho años que vistió la camiseta del Real Madrid consiguió proclamarse campeón de Europa hasta en tres ocasiones, todas ellas de forma consecutiva.

Isco, Zidane y Ancelotti durante el Real Madrid-Bayern de la Champions 2016/17 / AFP

Después de su paso por el Bernabéu, el jugador español recaló en el Sevilla, donde sumó otra participación en el curso 2022-23, aunque no fue capaz de ayudar a su equipo a pasar la fase de grupos. Ahora, ya como integrante de la plantilla verdiblanca del Betis, 'Magisco' volvió a demostrar toda su magia y cuajó una gran actuación en los 61 minutos en los que estuvo sobre el césped, llegando a facilitar la asistencia para Marc Bartra en el tanto del 2-2.

Gracias a sus minutos en el Stade Pierre-Mauroy, el mediapunta se convirtió en el primer y único jugador en participar en la máxima competición europea con cinco clubes distintos de la misma liga, superando así a Hernán Crespo, Stéphane Dalmat, Hatem Ben Arfa, Burak Yilmaz y Raheem Sterling, quienes han logrado hacerlo con cuatro equipos distintos.