Isak sale muy caro

365 millones de euros. La friolera cantidad de billetes que invirtió el Liverpool en Hugo Ekitiké (95), Florian Wirtz (125) y Alexander Isak (145). El ex del Newcastle, por cierto, lleva puesta de etiqueta de fichaje más caro de la historia de la Premier League. Pues ninguno de los tres, por motivos varios, logró marcar diferencias en el RAMS Park. Y el Liverpool, que venía de perder ante su 'Kryptonita' - el Crystal Palace de Oliver Glasner -, vivió un auténtico 'infierno' en Estambul y cayó por la mínima ante un Galatasaray liderado por Victor Osimhen.

Arne Slot dejó a Mohamed Salah y Alexander Isak en el banquillo. Una decisión que, probablemente, lamentó tras el pitido final de Clement Turpin. Cierto es que el sueco no estaba para ser titular, pues el técnico neerlandés aseguró en la previa de la visita a Selhurst Park que "no haremos ninguna tontería con él". Está inmerso en su particular pretemporada y Slot no cree que "hacerle jugar los noventa minutos sea lo más inteligente".

Isak estuvo 30 minutos sobre el césped. Completó dos pases y tocó cuatro veces el balón. Una actuación que dista mucho de los 150 millones que el Liverpool pagó por su talento este verano. Dos derrotas en cuatro días. Y, para colmo, Alisson y Ekitiké hicieron saltar las alarmas. El guardameta brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego poco antes de la hora de partido y ingresó Mamardashvili en su lugar, mientras que el punta galo fue sustitutido en el 68' por aparentes molestias en el muslo.

En vilo por Ekitiké

Slot, de hecho, confirmó en rueda de prensa que Alisson no estará disponible para enfrentar al Chelsea este sábado: "Nunca es una señal positiva que un jugador tenga que retirarse así", lamentó. "Sintió algo cuando tuvo que alcanzar el balón. Dijo que no podía continuar, así que tuvimos que retirarlo. A ver cómo está el fin de semana", detalló sobre la posible lesión de Ekitiké.

ISTANBUL (Turkey), 30/09/2025.- Liverpool's Hugo Ekitike leaves the pitch after being substituted due to an injury during the UEFA Champions League league group phase match between Galatasaray and Liverpool in Istanbul, Turkey, 30 September 2025. (Liga de Campeones, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/ERDEM SAHIN / ERDEM SAHIN / EFE

A todo esto hay que añadirle el discreto rendimiento de un Florian Wirtz sobrepasado por las expectativas o que a Salah le está costando mostrar su habitual efervescencia. O que Szobozslai, de nuevo en el lateral derecho, fue completamente superado por Yilmaz. Está por ver si el sueco recupera la titularidad en Stamford Bridge ante la potencial baja de Ekitiké y da ese paso adelante que tanto se necesita de él.