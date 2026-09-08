Iraola 'amenaza' al Atlético con Barcola

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, señaló en la rueda de prensa previa al partido ante el Atético en la Champions League que ve a Bradley Barcola para jugar más minutos este jueves en Anfield ante los colchoneros.

"Ha estado entrenando con bastante normalidad, lo único es que no ha tenido los minutos de pretemporada que tienen los demás jugadores", explicó el vasco. "Lo veo en muy buen momento y lo veo como un jugador normal. No ha tenido minutos para alcanzar su mejor forma, pero lo veo jugando muy bien", reveló Iraola sobre el flamante fichaje del conjunto 'red', que ha costado 125 millones de euros más otros 20 en variables.

El talentoso extremo francés viene de jugar media hora en el último partido de la Premier ante el Ipswich Town que acabó con un 0-2 favorable al Liverpool. El ex del PSG saltó al campo en el minuto 64 en sustitución del español Víctor Muñoz.

"Es nuestro primer partido contra uno de los rivales más fuertes a los que nos vamos a enfrentar. Al fin y al cabo, es fútbol", señaló Iraola respecto a su rival de este miércoles, el Atlético de Madrid. "Jugamos contra equipos muy buenos en la Premier League, creo que conozco bastante bien al Atlético y a algunos de sus jugadores. Va a ser una gran prueba, incluso si yo no fuera el entrenador. Es una prueba importantísima para todo el equipo y mostrará en qué punto nos encontramos", ahondó el preparador vasco.

Para Iraola este será el debut soñado, el primer partido en Champions de su carrera y en un escenario fantástico como Anfield: "Es uno de los sueños que tienes cuando empiezas. Cuando empecé mi carrera soñaba con poder estar en esta situación, así que espero poder disfrutarla. Espero poder tener al equipo en una posición en la que podamos hacer un gran partido. El viernes pasado necesitábamos una victoria después de un par de empates. Vi cosas que me gustaron, como empezar el partido con intensidad y más fuertes". El Liverpool ha empezado la temporada con empates frente a Newcastle United y Nottingham Forest, y una victoria ante el Ipswich.

Esta misma mañana, los 'reds' anunciaron un contrato de patrocinio de camiseta a cinco años con Turkish Airlines por un valor de más de 300 millones de libras, reemplazando a Standard Chartered. El club considera que este es el acuerdo más lucrativo en la historia de la Premier League.