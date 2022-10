Las opciones del Viktoria Plzen ante el Inter: ¿Puede haber milagro?

El Barça necesita que el club checo puntúe en San Siro para seguir teniendo opciones de pasar a octavos de Champions El Viktoria Plzen es líder invicto de la Liga Checa, pero no ha logrado ni un solo punto en Champions

El miércoles tiene que ocurrir un milagro. Es así. El Barça se juega mucho más que pasar a octavos de la Champions y, no depender de uno mismo, pone las cosas todavía más complicadas. El buen partido del equipo en Múnich, no le sirvió, ni siquiera, para puntuar. La mano escandalosa de Dumfries no pitada en San Siro, provocó otra derrota. Y, en el partido en casa contra el mismo Inter, no se obtuvo tampoco la victoria, a pesar del empuje del Camp Nou.

De todos estos partidos, solo se puede sacar una conclusión: la fase de grupos ha sido muy complicada para el equipo. Prueba de ello es que el Barça, ahora mismo, depende del Viktoria Plzen, un equipo que todavía no ha puntuado en esta Champions y que, por el contrario, se ha llevado varias goleadas en la fase de grupos.

Pero el Barça está obligado a creer que el equipo checo puede sacar un resultado beneficioso para sus intereses. Pese a jugar en San Siro, el Viktoria tiene algunas opciones de dar la sorpresa. Ahora mismo, es líder invicto de la Liga Checa con diez victorias y dos empates, y le saca cuatro puntos al segundo clasificado, el Slavia de Praga. Al contrario que en la Champions, donde han encajado 16 goles en cuatro partidos, el equipo se muestra muy solvente atrás en liga, habiendo recibido tan solo ocho goles.

Otra de las razones para creer, es el hecho de que no dan ningún partido por perdido. Prueba de ello es la segunda parte contra el Bayern, donde pasaron de un 0-4 a un 2-4 en la segunda mitad. Un exceso de confianza por parte del Inter, puede provocar una reacción de los checos, que, además, saldrán sin la presión de estar obligados a ganar.

El Barça también sabe de los tropiezos de los italianos en Champions las últimas temporadas contra equipos, a priori, asequibles. En 2021, empató en el campo del Shakhtar Donetsk. En 2020, también contra el Shakhtar, no logró ganar ninguno de los encuentros y fue eliminado, sin ni siquiera ir a la Europa League. En 2019 empató en casa contra el Slavia de Praga, vecinos del Viktoria Plzen...

Ahora, al equipo de Xavi, solo le queda esperar. Si el Barça se acaba jugando el pase el miércoles contra el Bayern en el Camp Nou a las 9 de la noche, la situación puede ser muy distinta.