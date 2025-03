El Inter sueña con el triplete

La situación del Inter de Milán es difícilmente mejorable. El conjunto 'nerazzurro' lidera la Serie A, se enfrenta al AC Milan en las semifinales en la Coppa Italia y tiene en su mano clasificarse para los cuartos de final de la Champions League. El sueño es un triplete que sería histórico, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

Desde el mismo club están convencidos de que la posibilidad de levantar los tres títulos es muy real. "Apuntamos al Triplete" afirmó Simone Inzaghi hace apenas unos días con un optimismo poco esperado. La realidad es que el Inter es uno de los equipos más en forma del momento y tiene fundamentos para, por lo menos, competir por todos los títulos.

UN 'MURO' EN DEFENSA

Sin lugar a dudas, una de las claves del equipo 'nerazzurro' es la solidez defensiva. Es muy difícil, casi misión imposible, anotar un gol delante del Inter. Y tan solo hay que fijarse en los datos en Europa. Los de Inzaghi únicamente han encajado un solo tanto en los nueve partidos de Champions League disputados.

Tan solo el Bayer Leverkusen ha sido capaz de derribar el muro del Inter en Europa con un tanto de Mukiele en los instantes finales del duelo. En cambio, ni Manchester City, ni Estrella Roja, ni Young Boys, ni Arsenal, ni Leipzig, ni Sparta Praga, ni Mónaco, ni Feyenoord han podido batir la portería del cuadro italiano.

Bajo la dirección de Inzaghi, el Inter ha mantenido su portería a cero en algo más del 60% de sus partidos de la Champions League. De hecho, esta es la mejor tasa de cualquier entrenador con al menos 30 partidos dirigidos en la máxima competición continental. ¿Continuará con esta dinámica?

TRÁMITE PARA CUARTOS

El Inter de Milán se mide al Feyenoord este martes (21:00 H) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. El equipo 'nerazzurro' parte con una importante ventaja de dos goles, tras ganar en De Kuip con los tantos de Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

A pesar de tenerlo todo a favor para pasar la eliminatoria, Simone Inzaghi no se fía para nada del Feyenoord. "Tenemos que mantener la concentración alta, contra el Monza vimos que cada partido esconde trampas", señaló en rueda de prensa.

Para medirse al equipo neerlandés, el Inter tiene varias dudas. "De Vrij y Lautaro no han entrenado con nosotros, tengo que evaluar sus condiciones. Y Zielinski también se unió a las filas de los no disponibles", explicó el técnico italiano.

En cambio, Zalewski, Darmian y Dimarco no podrán ser definitivamente de la partida ante el Feyenoord. Sin embargo, los tres futbolistas podrían ser convocados por sus selecciones de cara al próximo parón. Una decisión que no gusta en el Inter, aunque Inzaghi prefirió no pronunciarse: "No entraré en esa discusión. Los médicos y las federaciones hablarán entre sí y entenderán qué hacer".

CAMBIO EN LA PORTERÍA

Habrá cambio en la portería del Inter. Simone Inzaghi confirmó que Yann Sommer volverá a la titularidad después de superar su lesión en el pulgar de la mano derecha. El portero suizo volverá a estar bajo palos en detrimento de Josep Martínez, que ha defendido la portería en los últimos partidos.

El guardameta español, que llegó el verano pasado al Inter por 13,5 millones procedente del Génova, cumplió a un excelente nivel en la ausencia de Sommer. Sin embargo, el técnico italiano apostará de nuevo por el suizo, que es un seguro bajo palos.

"Sommer está de vuelta. Martínez lo ha hecho muy bien, estoy muy contento con él, pero en esta posición no puedo escoger. Yann empezará como titular", indicó.