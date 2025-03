El Inter pega pero no mata en Rotterdam

El Arsenal ya demostró en Eindhoven lo que era matar una eliminatoria de Champions League en el primer partido con su 1-7. Cerca, en Rotterdam, el Inter podía haber hecho lo mismo con el Feyenoord en su partido válido por la ida de los octavos de final. Pero fallaron hasta un penalti y dejaron la renta en un 0-2 que se antoja bueno, aunque no tan holgado, para el choque en el Giuseppe Meazza del próximo martes.

Porque el equipo neerlandés, bajo la dirección del recién llegado Robin van Persie, irá a por una segunda sorpresa a la italiana. La ronda anterior ya había caído el Milan con el fallo infantil de Theo Hernández. Ahora tocaba medirse a los 'nerazzurri', que no venderían su piel tan fácil. Aún así, el conjunto del exfutbolista holandés intentó imponer su estilo de juego, buscando mantener la posesión y construir jugadas desde su campo.

Entonces apareció el cerrojo plantado por Simone Inzaghi, suficiente para liderar la Serie A y válida también para la gloria europea. Era necesaria la solidez para evitar que Igor Paixão rompiera el cero del portero valenciano Josep Martínez a los 10' con su intentona de remate raso. El Inter, a su vez, respondió en el minuto 20 con una jugada individual de Lautaro Martínez, quien, tras eludir a dos defensores, disparó desviado.

LAUTARO HACE HISTORIA

Pero la intención visitante ya quedó plantada. Y el gol que abrió el marcador llegó por su vía en el minuto 35. Marcus Thuram tomó las riendas de la ofensiva ante un muy custodiado Lautaro y el centro de Nicolò Barella le encontró a él delante de Wellenreuther, durmiendo la pelota con la pierna derecha para el 0-1. Golpe muy duro para los de Rotterdam, aún así acostumbrados a pelear contra la corriente como en la eliminatoria anterior.

Pero la cuesta era muy alta. Tanto que Lautaro casi tira al despeñadero todas las ilusiones locales antes del descanso con su remate que provocó la mejor estirada de Wellenreuther. Salvó el guardameta la mínima diferencia para ir a vestuarios, aunque ya no podría 5' después de reanudado el juego. El propio Lautaro volvió a recibir dentro del área y dos veces no te perdona el 'Toro'. Fuerte, arriba, donde el espigado portero no llegó. Allí la puso el ariete argentino tras el pase de Zielinski, encaminando la eliminatoria y la clasificación a cuartos de final. Saluden al máximo goleador histórico del Inter en la Champions League con 18 tantos.

Pudo quedar aún más clara la firma en el billete a la siguiente ronda. El colegiado Espen Eskas se ayudó del VAR para señalar un penalti sobre Thuram al 61'. Al cobro fue Zielinski, pero su disparo motivó otra estirada milagrosa de Wellenreuther, quizá la única razón por la que Van Persie y su afición aún confían en la épica la próxima semana en Milán... otra vez.