El Inter, a mantener la racha ante el Slavia

El Inter de Milan, vigente subcampeón de la Champions League, debutó en la presente edición con autoridad, imponiéndose al Ajax en Ámsterdam gracias a un doblete de Marcus Thuram. Ese triunfo continental marcó el inicio de la recuperación de los 'nerazzurri' en Serie A, donde encadenaron dos victorias tras un irregular arranque, firmando una racha que pretenden seguir cuando se midan al Slavia de Praga este martes (21.00h).

El conjunto de Cristian Chivu había caído ante Udinese y perdido un espectacular derbi frente a la Juventus (4-3), pero la reacción llegó con victorias frente a Sassuolo y Cagliari. Ahora, ante un rival a priori menor y con su estado de forma en ascenso, el Inter afronta ahora otro reto europeo.

JOSEP MARTÍNEZ, SUPLENTE

En San Siro acumula 16 partidos invicto en Champions (13 victorias) desde la derrota contra el Bayern hace tres años y suma nueve porterías a cero en sus últimos diez compromisos de grupo o liga, la mayoría bajo Simone Inzaghi.

Será apenas el tercer enfrentamiento ante Slavia Praga, tras coincidir en la fase de grupos 2019-20. Entonces, los checos lograron un único empate en Milán gracias a un gol tardío de Barella. El conjunto checo, de hecho, nunca ha podido ganar en Italia: suma seis caídas y un empate.

Chivu deberá confeccionar su once con una sola cosa clara: el portero. Josep Martínez seguirá como recambio de Yann Sommer, tal como declaró el entrenador rumano. "Sommer jugará y no diré nada más. El grupo está bien, juega bien y me dificulta la toma de decisiones. Este es el mérito de nuestro equipo: se ponen a disposición, entienden los momentos y las decisiones de un entrenador", destacó, desvelando la suplencia del guardameta de Alzira.

Por su parte, en el Slavia faltarán Javorcek, Ogbu, Sevcik y Holes, pero vuelve el capitán Boril. El equipo de Jindrich Trpisovsky llega en buena dinámica: empató 2-2 ante Bodo/Glimt en la primera jornada pese a disparar 26 veces, y el viernes superó 2-0 al Dukla en liga. Y, para rachas, ellos: suma 13 partidos sin perder en todas las competiciones.