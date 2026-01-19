CHAMPIONS
Inter - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Champions League
A qué hora y dónde ver el Inter - Arsenal de Champions League
Inter y Arsenal se enfrentan este martes 20 de enero en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Inter - Arsenal y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Cristian Chivu llegará al partido tras una derrota ante el Liverpool (1-0), una derrota ante el Atlético de Madrid (2-1), una victoria sobre el Kairat (2-1) y una victoria sobre el Union Saint-Gilloise (4-0), por lo que está ubicado en el puesto número 6 con 12 puntos y -4 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria contra el Brujas (3-0), una victoria contra el Bayern Múnich (3-1), una victoria contra el Slavia Praga (3-0) y una victoria contra el Atlético de Madrid (4-0), posicionándose en el 1.º puesto con 18 puntos y +16 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL INTER - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Inter y Arsenal, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL INTER - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre Inter y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
