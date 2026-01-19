Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alemania España balonmano directoDónde ver Alemania - España balonmanoElche - Sevilla directoTer StegenCruces Copa del ReyRival Barcelona CopaBrahimSorteo Copa del ReyJoan PradellsMarruecosRegla 1:1Kevin PunterDjokovicOpen Australia hoyMárquezGil ManzanoAlcarazJosé ElíasOpen Australia 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyHacienda
instagramlinkedin

CHAMPIONS

Inter - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

A qué hora y dónde ver el Inter - Arsenal de Champions League

El Arsenal es el único club de la temporada que ha ganado todos sus partidos de la fase de grupos

El Arsenal es el único club de la temporada que ha ganado todos sus partidos de la fase de grupos / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Inter y Arsenal se enfrentan este martes 20 de enero en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Inter - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Cristian Chivu llegará al partido tras una derrota ante el Liverpool (1-0), una derrota ante el Atlético de Madrid (2-1), una victoria sobre el Kairat (2-1) y una victoria sobre el Union Saint-Gilloise (4-0), por lo que está ubicado en el puesto número 6 con 12 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Sólo Arteta puede perder una Premier que se resiste desde hace dos décadas

Sólo Arteta puede perder una Premier que se resiste desde hace dos décadas

Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria contra el Brujas (3-0), una victoria contra el Bayern Múnich (3-1), una victoria contra el Slavia Praga (3-0) y una victoria contra el Atlético de Madrid (4-0), posicionándose en el 1.º puesto con 18 puntos y +16 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL INTER - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Inter y Arsenal, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL INTER - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Inter y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL