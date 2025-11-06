Intenso cara a cara entre Lookman y su entrenador: ¡tuvieron que ser separados!

Saltaron chispas entre Ivan Juric y Ademola Lookman. La estrella nigeriana se encaró con su entrenador al ser sustituido en el minuto 75, en el encuentro que la Atalanta ganó al Olympique de Marsella en la cuarta jornada de la Champions League gracias a un tanto postrero de Samardzic en el 90'.

El delantero reprochó a su técnico el cambio y el croata, de sangre caliente, no dudó en echarle mano al hombro para replicarle. La tensión fue en aumento entre ambos y un miembro del cuerpo técnico del cuadro bergamasco tuvo que interceder para que el asunto no fuera a mayores.

La cosa no quedo ahí. Después del partido y según reporta 'La Gazzetta dello Sport', Juric se acercó a Lookman para intentar explicarle al futbolista el porqué de su relevo, aunque la misma información no desvela si el pique se acabó suavizando en el vestuario.

Lookman y Juric casi llegaron a las manos en el Marsella-Atalanta / X

No es la primera vez que Lookman se ve envuelto en una polémica con un entrenador. El jugador se las tuvo con Gian Piero Gasperini, exentrenador de la 'Dea', después de un encuentro de Champions League ante el Brujas. El preparador italiano describió al nigeriano como el "peor lanzador de penaltis" que había visto en su vida y el extremo usó el altavoz de las redes sociales para responderle: "Ser señalado de esta forma no sólo duele sino que es irrespetuoso. Siempre me he empleado con todo mi esfuerzo para hacer más grande a la Atalanta y para que los seguidores se sientan orgullosos".

A disgusto

Lookman intentó forzar una salida de Bérgamo este pasado verano, con varios equipos interesados en sus servicios. Inter, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid sondearon el fichaje del futbolista, pero la Atalanta no aceptó las condiciones económicas propuestas que, en el caso de los 'nerazzurri' ascendían a 35 millones de euros.

El extremo no se mordió la lengua y emitió un comunicado al respecto: "A pesar de recibir una oferta conforme a lo que el club pedía, la Atalanta tristemente está bloqueando la oportunidad por razones que desconozco. Como resultado y después de muchos meses de promesas rotas y un trato inadecuado hacia mi como futbolista y como persona no tengo otra opción que hablar claro y decir lo que pienso. Ya basta".

Después de una discreta carrera en la Premier League en las filas del Everton, Lookman encadenó cesiones hasta que encontró acomodo en Bérgamo, donde ha defendido los colores de la 'Dea' desde 2022. En la Atalanta ha anotado más de cuarenta goles en un centenar de partidos, incluido un hattrick en la final de la Europa League de 2024 frente al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.