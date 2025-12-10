Insólito: el Villarreal confunde el himno de la Champions... ¡con el de la Europa League!

Dantesca e insólita escena se vivió en los prolegómenos del partido entre el Villarreal y el Copenhague válido por la sexta jornada de la Champions League. Justo con los equipos alineados para escuchar las siempre mágicas notas del himno de la competición, las bocinas de La Cerámica retumbaron con otra tonada: ¡la de la Europa League!

En el banquillo del conjunto castellonense, más de uno esbozó una sonrisa resignada. No era para menos: el club amarillo ha acumulado una larga experiencia reciente en la Europa League, lo que convirtió el error en una especie de guiño involuntario a su trayectoria en ese torneo. La escena para entonces ya era casi de una comedia, entre miradas cómplices y poca comprensión de todos.

El incidente generó una breve oleada de silbidos entre la grada, un gesto más de sorpresa que de enfado. Sin embargo, el murmullo inicial se disipó con rapidez. En cuanto la música equivocada se detuvo y comenzó el protocolo correcto, la atención regresó al balón y a la importancia del enfrentamiento, crucial para que el Villarreal siguiera aspirando a avanzar en la competición.

De hecho, los de Marcelino se la juegan en el torneo, donde solo suman un punto en los cinco partidos disputados y en el que deben mejorar de cara al cierre de la liguilla si no quieren decir adiós a la posibilidad de, al menos, clasificar en los primeros 24. Para ello deberán estar más precisos que aquel encargado de poner los himnos en La Cerámica.