El insólito motivo por el que Guardiola pierde a un jugador para enfrentarse al Madrid

El Manchester City de Pep Guardiola visita este miércoles el Santiago Bernabéu (21:00 horas) con la intención de hundir del todo al Real Madrid de Xabi Alonso. Después de firmar una actuación sensacional en San Mamés, imponiéndose al Athletic Club por 0-3 con un buen juego coral y un arrollador Kylian Mbappé, cayeron en casa contra un Real Celta que desnudó todos los problemas del equipo blanco, cada vez más dependiente del estado de forma de la estrella francesa. Y el choque ante el equipo inglés será determinante para impulsar la figura del técnico tolosarra o, en el peor de los casos, debilitarla aún más.

Por contra, el equipo 'skyblue' llega al duelo lanzado. Tras el pinchazo en el Etihad ante el Bayern Leverkusen, en el que Guardiola entonó el 'mea culpa' reconociendo que se equivocó eligiendo el once inicial, encadena tres victorias consecutivas, la última por 3-0 ante el Sunderland, disfrutando de la mejor versión de piezas fundamentales como Phil Foden o Rayan Cherki.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona en el banquillo durante el partido ante el Sunderland / AP Photo/Dave Thompson

Pese a ello, el técnico de Santpedor ha tenido que lamentar un incidente tan inesperado como extraño: John Stones no podrá participar en el duelo por una lesión sufrida mientras adornaba el árbol navideño con su familia. Una baja que el propio club confirmó, aunque no especificó el motivo, que sí habrían señalado fuentes cercanas al jugador, según varios médicos británicos.

John Stones llegó al Manchester City el verano de 2016 / AP

Stones, aunque no es titular indiscutible, es una pieza importante para un Guardiola que lo ve como una de las voces autorizadas del vestuario y como un seguro de vida sobre el césped. Su polivalencia y experiencia serán una baja sensible de cara a un partido tan exigente como visitar al Real Madrid en su campo. Sin duda, su ausencia es una pequeña desgracia navideña para el City.