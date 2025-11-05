¡Insólito! En Madrid no dan crédito con el gol anulado al Brujas tras la falta a Szczesny

El Barça sufrió más de lo esperado ante el Brujas en Bélgica. El equipo de Hansi Flick no logró mantener la ventaja en el marcador y terminó empatando 3-3 en un duelo lleno de altibajos defensivos. A pesar de los tres goles a favor, los errores atrás volvieron a ser protagonistas y dejaron en evidencia la fragilidad del equipo, especialmente en las jugadas a balón parado y en las salidas desde atrás.

Durante gran parte del encuentro, el FC Barcelona se mostró inseguro en defensa. Los belgas, muy intensos y rápidos en las transiciones, supieron aprovechar cada despiste para castigar al equipo catalán. Hansi Flick intentó corregir la situación con cambios tácticos, pero el equipo nunca logró controlar completamente el ritmo del partido. Aun así, la capacidad ofensiva del Barça le permitió mantenerse con vida hasta el final.

¿Hubo falta de Szczesny?

El momento más polémico del encuentro llegó en el tiempo de descuento. Szczesny cometió un grave error al intentar un recorte dentro del área. Romeo Vermant le presionó y, tras un contacto en la pierna, el guardameta polaco cayó al suelo, dejando el balón servido para que el delantero marcara a placer. El estadio estalló en celebración, creyendo que el Brujas había logrado el gol de la victoria.

El árbitro Anthony Taylor dio inicialmente por válido el gol, lo que provocó la protesta inmediata de los jugadores del Barça. Sin embargo, segundos después recibió la indicación del VAR de revisar la jugada. Tras observar el contacto en la pantalla, Taylor consideró que Vermant había cometido falta sobre Szczesny y decidió anular el tanto. La decisión fue muy discutida tanto en el campo como en los medios.

En Madrid creen que tendría que haber subido al marcador

En Madrid, la polémica no tardó en desatarse. Desde la capital, varios analistas coincidieron en que el gol del Brujas debió subir al marcador. Argumentaron que el contacto fue mínimo y que el error de Szczesny fue totalmente evitable. Según ellos, el portero se confió en exceso y exageró el impacto para provocar la falta.

Pérez Burrull, analista arbitral de Radio MARCA, fue especialmente crítico con la decisión de Taylor. “No veo falta de Vermant sobre Szczesny. El propio portero se complica la vida con una frivolidad innecesaria. Nota un leve contacto y se deja caer. La primera decisión del árbitro era la correcta y no debería haber sido modificada por el VAR”, aseguró el excolegiado en su análisis.