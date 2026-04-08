Inglaterra tendrá un mínimo de cinco equipos en la próxima Champions League

Inglaterra ya tiene garantizados cinco equipos en la próxima edición de la Champions League. El hito se confirmó este martes tras la victoria del Arsenal por 0-1 frente al Sporting CP en la ida de los cuartos de final.

La UEFA premia a las dos ligas con mayor coeficiente global en sus tres torneos continentales, un ranking en el que Inglaterra ha dominado con claridad durante gran parte de la temporada. Sus nueve representantes alcanzaron los octavos de final, y aunque solo cinco siguen en cuartos, el rendimiento acumulado ha sido suficiente para consolidar su ventaja.

De este modo, el quinto clasificado de la Premier ya tiene asegurado su billete para la Champions, una situación que ya benefició al Newcastle la pasada campaña. Mientras tanto, España se perfila como la principal candidata para hacerse con la segunda plaza extra, por delante de Alemania y Portugal, aunque la Bundesliga aún mantiene opciones tras el triunfo del Bayern de Múnich ante el Real Madrid. Además, el Friburgo se enfrenta al Celta de Vigo en la Europa League.

La pelea por ese quinto puesto en Inglaterra se presenta especialmente igualada. El Liverpool, actualmente quinto con 49 puntos, lidera un grupo comprimido en el que apenas siete puntos separan a varios aspirantes, desde el Chelsea hasta el Bournemouth, pasando por equipos como Brentford, Everton o Fulham.

Unai Emery alienta a sus jugadores del Aston Villa tras conseguir el gol en uno de sus partidos de la Premier League / EFE

La Premier, eso sí, podría ampliar aún más su representación. Si el Aston Villa, cuarto en la clasificación, conquista la Europa League y termina fuera del ‘top 4’, Inglaterra contaría con seis equipos en la máxima competición continental. Un escenario similar podría darse con el Liverpool si levanta la Champions y no finaliza entre los cuatro primeros.

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Incluso existe la posibilidad de que el séptimo clasificado acceda a la Champions, en función de los resultados europeos. Equipos como el Nottingham Forest, aún en liza en la Europa League, mantienen vivas opciones de aumentar el cupo inglés, lo que podría llevar a la Premier a cifras inéditas en la élite del fútbol europeo.