En Inglaterra temen a Luis Enrique

Justo en el momento de mayores dudas, cuando muchos querían enterrarlo o ya lo veían lejos de la versión que la temporada pasada levantó la Champions, el Paris Saint-Germain dio un auténtico golpe sobre la mesa, completando una espectacular eliminatoria en los octavos de final de la máxima competición continental contra el Chelsea.

Los de Luis Enrique volvieron a mostrarse como el equipo que dominó el fútbol europeo la pasada temporada. Con valentía, un juego ofensivo y un enorme esfuerzo de todos los jugadores, el PSG acabó endosando un contundente global de 8-2 a todo un Chelsea, uno de los equipos con mayor potencial deportivo y económico de la Premier League.

Resumen, goles y highlights del Chelsea 0 - 3 PSG de la vuelta de octavos de final de la Champions / Champions

Una vez más, Luis Enrique demostró que su equipo está plenamente capacitado para levantar la Champions League. Pese a su papel fundamental al frente del conjunto, el técnico no se atribuyó méritos y destacó los logros de sus jugadores: "No tiene mérito el entrenador ahora. Estos jugadores vienen motivados de serie. Cuando acaba el entrenamiento siguen jugando en el vestuario. Cuando disfrutas de tu profesión, es más fácil. Es muy fácil para mí como entrenador. Ayer terminamos el entrenamiento y seguían entrenando al lado del autobús. Es un placer".

Pero lo cierto es que la figura de Luis Enrique es clave para el buen funcionamiento del PSG. El técnico asturiano ha sido capaz de cambiarle por completo la cara al equipo parisino, e incluso a la propia entidad. Ya no es una constelación de estrellas, sino que ahora sí es un equipo con todas las letras, con todo lo que ello conlleva. Más allá de los innumerables éxitos, también ha sido destacable la manera en que los ha logrado.

Luis Enrique, entrenador del PSG, da instrucciones desde el banquillo en el partido ante el Chelsea / EFE/EPA/ANDY RAIN

No en vano, según datos de OPTA, el París Saint-Germain, bajo la dirección de Luis Enrique, se ha convertido en el equipo con el mayor porcentaje de victorias en partidos de eliminación directa de la Champions League, alcanzando un impresionante 68%. Con un mínimo de 15 partidos disputados en esta fase de la competición, ningún otro entrenador ha logrado superar estos números, consolidando al técnico español como uno de los más efectivos en la historia reciente del torneo.

De hecho, en Inglaterra incluso empiezan a temer medirse con el técnico asturiano. Tan solo hay que fijarse en las últimas eliminatorias de Luis Enrique contra equipos de la Premier League. Su historial en estas batallas europeas es impresionante. Con el FC Barcelona, venció al Manchester City 3-1 (resultado globales) en los octavos de final de la temporada 2014/15 y al Arsenal 5-1 en la 2015/16.

Luis Enrique, entrenador del PSG, en rueda de prensa / EP

Al mando del PSG, sus resultados no han hecho más que consolidar esta leyenda de verdugo de los ingleses: victoria en los penaltis ante el Liverpool en la ida de octavos 2024/25, victoria 5-4 sobre Aston Villa en cuartos, triunfo 3-1 ante Arsenal en semifinales y un contundente 8-2 frente al Chelsea en los octavos de la 2025/26.

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Con este historial, Luis Enrique se consolida como uno de los entrenadores más temidos por los equipos ingleses en las fases decisivas de la Champions, combinando estrategia y contundencia en los momentos clave. Así que, si el Liverpool consigue remontar su eliminatoria contra el Galatasaray, los 'reds' ya saben que tendrán por delante una misión prácticamente imposible frente al técnico asturiano.