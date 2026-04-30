Inglaterra clama contra el arbitraje del Atlético-Arsenal: "Fue un robo; en la Premier no es penalti"

Inglaterra no da crédito a lo vivido anoche. El Atlético de Madrid-Arsenal se convirtió en una eliminatoria digna de unas semifinales de Champions, pero la pésima actuación arbitral afectó a ambos bandos y terminó siendo protagonista en un escenario donde tanto el colegiado como el VAR deberían haber pasado desapercibidos.

En ese contexto, son los medios británicos los que claman contra el arbitraje este jueves tras un encuentro en el Metropolitano en el que se señalaron hasta tres penaltis, uno de ellos anulado finalmente por el VAR. Y es precisamente ese el que acapara las portadas en Inglaterra.

"Ni siquiera la absurda interpretación de la UEFA sobre los penaltis puede arruinar una buena noche para el Arsenal", titulaba hoy 'The Times'. "De los tres penaltis que se pitaron, el que se anuló fue el que más debería haberse pitado. ¿Y el penalti por mano a favor del Atlético se hubiese pitado en la Premier? Seguramente no", concluyen.

Danny Makkelie señaló tres penaltis: uno por decisión propia, otro ayudado por el VAR y otro cancelado por el videoarbitraje / EFE

La BBC estalla

Y mucho más exhaustivo fue el análisis de la 'BBC', valorando una a una las decisiones del árbitro Danny Makkelie y del VAR y centrándose sobre todo en el penalti de Hancko sobre Eberechi Eze que fue posteriormente anulado.

"El 1-1 no cuenta ni la mitad de la historia", arrancaba la pieza del prestigioso medio británico. No habló la 'BBC' de polémica en la primera pena máxima de Hancko sobre Gyökeres, pese a que en España se consideraría 'penaltito'. Y aunque admiten que el penalti por manos de Ben White es sancionable, en esta ocasión sí lo consideran una "polémica decisión arbitral".

"En Europa es penalti, en la Premier es dudoso", resumen. Paralelamente, la leyenda inglesa Gerrard aseguró en 'TNT Sports' que Makkelie y el VAR "se vieron influenciados por la decisión que se tomó en París" de señalar la mano de Davies contra el PSG.

Del "no hay razón" al "robo"

Pero volviendo a la 'BBC', van más allá al analizar el supuesto pisotón de Hancko sobre Eze: "Vemos claramente como Hancko atrapa la bota de Eze después de que este hubiera jugado el balón. ¿Suave? Por supuesto. ¿Un error claro y evidente? Según lo que dijo la UEFA, la decisión debe mantenerse con la decisión tomada en el terreno de juego".

Es decir, en Inglaterra admiten que el contacto es suave, pero consideran un error que entrase el VAR a corregir la decisión: "La acción puede parecer indulgente, pero no hay razón para ir en contra de la decisión del árbitro". Misma postura en los medios de comunicación que en el propio Arsenal, con Arteta asegurando estar "furioso" porque "no hay ningún error claro y evidente": "A este nivel, lo siento, pero esto no puede suceder. El árbitro tiene que verlo 13 veces, ¿qué puede ser más claro que eso?".

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Finalmente, 'The Telegraph' va más allá y se atreve a considerarlo un "robo". "Al Arsenal le robaron", escribe el diario en su edición deportiva, bajo el titular "El VAR fue demasiado lejos".