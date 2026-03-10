El 'infierno turco' espera al Liverpool

Los octavos de final de la UEFA Champions League 25/26 arrancan este martes con un duelo de alto voltaje en Estambul. El Galatasaray recibe este martes al Liverpool FC (18:45) en el RAMS Park en el partido que abre la ronda eliminatoria. El escenario promete una noche europea intensa. La afición turca nunca defrauda y el ambiente que se vivirá será un infierno para un Liverpool, que tratará de no ser asfixiado.

El conjunto dirigido por Arne Slot llega al cruce con sensaciones dispares según la competición. En la Premier League el equipo inglés ha mostrado cierta irregularidad, pero en Europa su rendimiento ha sido más convincente. Los 'reds' terminaron la 'liguilla' en tercera posición con 18 puntos de 24 posibles, firmando 20 goles a favor y encajando solo ocho.

El camino del Galatasaray hasta estos octavos ha sido mucho más agitado. El equipo turco arrancó bien la fase inicial, pero terminó sufriendo para meterse entre los 24 mejores, cerrando su clasificación en el puesto 20. Sin embargo, reaccionó con una eliminatoria épica en el ‘play-off’ ante la Juventus FC. Los de Okan Buruk firmaron un histórico 5-2 en la ida en Estambul, cayeron 3-0 en Turín, pero acabaron sellando el pase en la prórroga con un decisivo 3-2.

Champions

El Liverpool, a romper su maldición en Turquía

Además, los antecedentes recientes refuerzan la confianza de los turcos. Ambos equipos ya se enfrentaron el pasado 30 de septiembre en el Rams Park, en la jornada 2 de la fase de liga. En aquella ocasión, el Galatasaray se impuso por 1-0 gracias a un gol de penalti de Victor Osimhen. El historial del siglo tampoco sonríe al Liverpool: seis enfrentamientos, con tres victorias para el Galatasaray, dos empates y solo un triunfo inglés. Nunca han logrado vencer en Estambul.

Telefónica

Las dinámicas actuales, eso sí, invitan a pensar en una eliminatoria equilibrada. El Galatasaray llega tras encadenar tres victorias consecutivas en liga, mientras que el Liverpool ha ganado cinco de sus últimos seis partidos.

Buruk tiene claro cuál debe ser el objetivo del primer asalto en Estambul. "El partido de ida es el más importante. Nuestro objetivo es conseguir ventaja. Los equipos nos conocemos bien. Creo que el Liverpool afrontará este partido con una mentalidad muy diferente a la que tuvo en nuestro encuentro en la fase liga".

Slot, centenario

En el bando visitante, Slot afronta además una noche especial, ya que alcanzará los 100 partidos oficiales en el banquillo 'red'. El técnico neerlandés reconoció la dificultad del escenario: "Sabemos que en el partido de ida tendremos que rendir mejor que la última vez que estuvimos en Estambul, en septiembre. Ese es nuestro reto inmediato en esta eliminatoria, sobre todo porque sabemos que el Galatasaray obtuvo un resultado muy positivo contra la Juventus".

Slot, en el partido ante el Madrid de esta temporada / PETER POWELL / EFE

En el apartado individual, el Galatasaray deposita buena parte de sus esperanzas en Osimhen. El delantero nigeriano está firmando una gran Champions con siete goles, situándolo entre los máximos artilleros de la competición, solo por detrás de los 13 goles de Killian Mbappé, los 10 de Anthony Gordon, y los 8 de Harry Kane.

El Liverpool, por su parte, cuenta con varias piezas capaces de marcar diferencias. Dominik Szoboszlai está siendo el futbolista más destacado en esta campaña. En Champions, el todocampista húngaro acumula cuatro goles y cuatro asistencias. Si vuelve a marcar o asistir, se convertiría en el primer jugador del club en participar en un gol en siete partidos consecutivos de Champions.

También estará bajo los focos Mohamed Salah, que se encuentra a un solo tanto de convertirse en el primer futbolista africano en alcanzar los 50 goles en la historia de la Champions League. Para lograr un buen resultado en Turquía, el Liverpool necesitará además la jerarquía defensiva de Virgil van Dijk, líder de la zaga y jugador que ha disputado todos los minutos del equipo en esta edición del torneo.

Alisson Becker, baja sensible para Slot

Arne Slot no podrá contar para el partido de ida con su guardameta titular, Alisson Becker, tras sufrir problemas musculares y no ha sido incluído en la lista de convocados. En su lugar, Giorgi Mamardashvili, será el encargado de ocupar la portería 'red'. Con la baja de Alisson, el listado de lesionados del conjunto inglés aumenta: Stefan Bajcetic, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Alexander Isak, Wataru Endo y Alisson Becker.

El Galatasaray necesita aprovechar el calor de su afición, que apretará como siempre, para sacar rédito y llevar un marcador favorable para obrar el milagro en Anfield y eliminar al seis veces campeón de Europa. El Liverpool buscará sacar un resultado positivo para sentenciar la eliminatoria en la vuelta. El encuentro estará dirigido por el árbitro español Jesús Gil Manzano. Sin duda, será un choque de un nivel extremo. El infierno turco, preparado para tumbar al Liverpool.

Alineaciones probables

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké