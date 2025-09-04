Un impulso para Ansu Fati

Ansu Fati cuenta los días para enfundarse la camiseta del Mónaco por primera vez sobre un terreno de juego. El atacante, cedido por el FC Barcelona, vio las primeras tres jornadas de la Ligue 1 desde la grada. Adi Hütter no quiere correr riesgos con él, ya que considera que debe ponerse aún más a tono para poder rendir a un nivel óptimo sobre el césped.

El club del Principado, de hecho, diseñó un plan de puesta a punto para Ansu, que llegó al Louis II con cierta inactividad en sus piernas y un importante historial de lesiones. A las órdenes de Hansi Flick, apenas disputó 298 minutos, siendo el pasado 3 de mayo, en el triunfo en el José Zorrilla, la última vez que le vimos en acción con la elástica azulgrana. Por ello, se empleó a fondo durante la pretemporada, realizando sesiones personalizadas supervisadas por los servicios médicos del club monegasco y el propio Adi Hütter.

Puesta a punto

El técnico austriaco pidió su incorporación, confiado en que podría recuperar la mejor versión del extremo culé: "Quiero que vuelva cuanto antes, pero como dijimos al principio de la temporada, tenemos que tener cuidado con Ansu". Solo habría que ir despacio con él. 'Piano piano'. Integrándose progresivamente al grupo y recuperando sensaciones.

Ansu Fati, entrenando con el Monaco / Mónaco

Y es ahí donde el primer parón de selecciones le viene como anillo al dedo para continuar en su particular puesta a punto. Dos semanas para pulir detalles, teniendo entre ceja y ceja el próximo compromiso liguero que se disputará el 14 de septiembre en el Abbé-Deschamps ante el Auxerre. Pues la idea del Mónaco es que Ansu se estrene en la convocatoria de Adi Hütter, aunque tampoco debe descartarse que su reaparición se prolongue un poco más.

Con Pogba

Ansu espera con ansia esa fecha, pero siendo totalmente consciente de que tanto los servicios médicos del club como su técnico tienen la última palabra. Como mínimo, encara estas semanas de parón sabiendo que, pese aún no haber debutado con el Mónaco, fue incluido en la lista de Adi Hütter para disputar la Fase liga de la Champions League 2025/26.

Pogba, nuevo jugador del Mónaco / AS Mónaco

La suya es una situación similar a la que vive Paul Pogba, que también sigue un plan individualizado de trabajo pero, a diferencia de Ansu, no tiene fecha de regreso prevista. Habrá que esperar hasta, al menos, hasta el próximo mes de octubre. El centrocampista, con el '8' a sus espaldas, también figura inscrito en la máxima competición continental. Gran impulso para ambos.