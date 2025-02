El ídolo de Jutglà es... ¡Cristiano Ronaldo!

Ferran Jutglà vuelve a ser el de antes. El delantero del Brujas, que ya marcó en la ida, anotó este martes el tercer tanto de su equipo ante la Atalanta, un gol que sentenció la eliminatoria y permitió al cuadro belga acceder a los octavos de final de la Champions League. Tras el partido, el futbolista catalán atendió a los micrófonos de 'TNT Sports Mexico', donde reveló quién es su ídolo.

Jutglà, incluso en un curso en el que no le están saliendo las cosas con tanta facilidad, ha vuelto a ser decisivo en los momentos importantes: "Estoy muy contento, estamos emocionados en el vestuario, para nosotros esto es una aventura. Queremos seguir disfrutando, porque lo hemos merecido y peleado en el campo".

Trabajo y más trabajo

El exjugador del Espanyol y del Barça estaba visiblemente emocionado, recordando que para él "no ha sido fácil llegar hasta aquí". "Para nosotros esto es espectacular, vengo de abajo, del fútbol modesto, y estar disfrutando de la Champions es una maravilla. Este club me ha dado la oportunidad y estoy aprovechándolo al máximo", afirmaba Jutglà. "No ha sido fácil llegar al fútbol profesional. Debuto en el Barça con 22 años, pero vengo de Tercera con 20 años y me ha costado mucho llegar hasta aquí. Lo merezco a base de trabajo", sentenciaba.

El de Sant Julià de Vilatorta, su pueblo, donde "todos juntos habrán visto el partido en el bar y con la camiseta del Brujas puesta", también fue preguntado por su ídolo, y no dudó en responder que su espejo es Cristiano Ronaldo, a pesar de sorprender al periodista, que se preguntaba si era posible ser catalán y admirar al que fuera jugador del Real Madrid.

"Me identifico mucho con Cristiano Ronaldo. Tiene una base de trabajo y de profesionalidad. Es un ejemplo perfecto de trabajo, compromiso, de currar. Se ha adaptado a lo que le ha ido presentando cada reto en cada club", aseguraba Jutglà sobre el portugués, para luego confirmar su admiración: "Tengo mucha admiración por él, es un reflejo en el que siempre me he fijado".