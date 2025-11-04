La IA ya predice cuántos puntos se necesitan para acceder a los octavos de final de la Champions League

La Champions League avanza hacia la ecuador de la fase liga, y algunos equipos comienzan a caminar en firme hacia sus respectivos objetivos. Con la jornada 4 en marcha, cada vez parecen más definidos los aspirantes a finalizar en la zona noble, los que se tendrán que jugar el pase en el play-off y los que quedarán eliminados.

Con el nuevo formato establecido desde la edición anterior, sólo 8 de los 36 participantes podrán acceder a la siguiente ronda sin tener que disputar el playoff. Esto ha llevado a los aspirantes a sacar la calculadora para conocer, de manera aproximada, cuántos puntos necesitarán para acceder a la siguiente ronda.

Resulta difícil dar una respuesta exacta a esta pregunta, pues el corte depende de muchos condicionantes. Sin embargo, la inteligencia artificial ha sido capaz de realizar una aproximación en base a la proyección de los 36 participantes y a los cortes establecidos en la edición anterior.

Imagen del partido entre Bayern y PSG, correspondiente a la jornada 4 de la fase liga de la Champions League / AP

Según la IA, la cantidad necesaria para acceder a los octavos de final de manera directa sería de unos 15 puntos. Esta estimación da a entender que Arsenal y Bayern, los dos únicos equipos que cuentan por victorias sus participaciones, tienen medio pase en el bolsillo.

De los representantes españoles, el Real Madrid sigue siendo quién más cerca tiene el pase. A pesar de la reciente derrota ante el Liverpool, los blancos atesoran 9 puntos y estarían a 2 victorias de sellar su pase. Algo más tendrían que remar Barça y Atlético, ambos con 6 unidades, aunque los azulgranas cuentan con un partido menos y podrían situarse a la altura de los blancos.

El Real Madrid pierde fuelle en la clasificación de la fase liga de la Champions League tras su derrota ante el Liverpool / LAP

Respecto a las plazas para acceder al pla-off, la inteligencia artificial establece el corte en unos 11 puntos para asegurar el pase, mientras que no otorga muchas posibilidades a aquellos equipos que terminen con 9 unidades.

Las predicciones de la IA casan en gran medida con lo acontecido en la edición anterior, en la que el Aston Villa se afianzó en la octava posición después de conseguir 16 puntos y el Brujas fue el último equipo en conseguir el pase al playoff con 11 unidades.