El hostil recibimiento al Sevilla en el aeropuerto: "Sois malísimos, hijos de p..."

La expedición del Sevilla aterrizó esta madrugada en el aeropuerto de San Pablo tras perder por 2-1 contra el Lens, una derrota que deja al equipo de Nervión sin poder disputar la Europa League. Pese al frío navideño sevillano a las 2:45 horas de la madrugada, varios aficionados del Sevilla se acercaron al aeropuerto para recriminarles la eliminación con gritos e insultos.

"Pedrosa matao". "Eres malísimo", "Ramos, ¡hijo de puta!", "Sois malísimos" o "Dimitrovic, ¡no paras ni una!", son los insultos que recibieron los jugadores del Sevilla en su llegada al aeropuerto.

Además de los jugadores señalados, tanto José Castro Carmona, Presidente del Sevilla FC, como José María del Nido Carrasco, vicepresidente del club también fueron objetos de insultos por la afición desplazada al aeropuerto de San Pablo: "Vete ya, hijo de puta, Del Nido", "Cabrón, te vas a cargar al Sevilla" o "Castro, tus muertos. Os estáis cargando el Sevilla".

Y es que el palo ha sido enorme para la afición del Sevilla. Desde 2008 el conjunto hispalense ha disputado siempre una competición europea, por lo que hacía 15 años que el Sevilla no se quedaba con tan solo dos competiciones a estas alturas de temporada.

Diego Alonso, en el punto de mira

Ahora, todas las miradas se centran en Diego Alonso. Pese a que aún cuenta con la confianza del club, el técnico uruguayo no está obteniendo resultados. Diego Alonso está en el punto de mira, por lo que, en caso de perder el próximo partido contra el Getafe, podría ser su último encuentro en el banquillo hispalense.

Parece que el entrenador uruguayo sigue contando con el apoyo del vestuario pese a solo haber podido ganar contra el Quintanar del Rey y el Atlético Astorga (dos equipos de Tercera RFEF) desde su llegada: "No entendería el cese, claro que no. Todo el equipo está con él. Tenemos plena confianza y se ve en los partidos que los estamos haciendo bien y tenemos la mala suerte de no ganar, no ganar y no ganar; hay que salir de esa", dijo Gudelj en el micrófono de Movistar.