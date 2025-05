Horas decisivas para Dembélé

"Ousmane Dembélé sufre una distensión en el tendón de la corva del muslo derecho", rezaba el comunicado del París Saint-Germain el pasado viernes. Una frase que pudo dejar temblando a más de un aficionado parisino. En cinco días, el próximo miércoles 7 de mayo para ser exactos, un Arsenal tocado - pero no hundido - visitaría el Parque de los Príncipes con ganas de darle la vuelta a una eliminatoria que para nada está sentenciada. El 0-1 en el Emirates - a obra del 'mosquito' - se decidiría en París.

Tuvo que abandonar reenqueante el césped del Emirates Stadium por unas molestias en el muslo y, seguramente, el aficionado pudo temerse lo peor, su historial médico podía no invitar al optimismo. Sin embargo, Luis Enrique lanzaba un mensaje tranquilizador tras la victoria: "Dembélé ha sentido una ligera molestia, no sabemos realmente el alcance hasta que no haya pruebas. Vamos a jugar un partido de liga en el que no va a estar. Para la vuelta intetaremos que sí".

El propio Ousmane, incluso, aseguró que "todo va ir bien", que sintó "algo pequeño". Pero el comunicado, lógicamente, hizo saltar las alarmas, pues se trataba de un contratiempo en un 'timing' horrible, con el pase a la final de la Champions League en juego.

OPTIMISMO EN PARÍS

Desde Francia y el entorno del futbolista ya garantizaban que, pese a no ser gran cosa, en otra circunstancia ya ni se plantearía acortar plazos para llegar en condiciones físicas óptimas al partido. Pero con el resultado tan ajustado, y una 'Orejona' de por medio, no había duda alguna de que el '10' querría jugar. Y, pese a que esa incógnita no apunta a despejarse hasta el último minuto, se respira cierto optimismo en París.

Luis Enrique aplaude a la hinchada del PSG / @PSG_inside

El domingo permaneció en el gimnasio, pero sus molestias se han desvanecido - no por completo - y se ejercitó con el grupo en el entrenamiento matutino del lunes. Un indicio muy positivo de cara a su presencia el miércoles, aunque todo depende de sus sensaciones y de que el cuerpo médico dé luz verde.

'LUCHO' NO CORRERÁ RIESGOS

La decisión final recaerá sobre un staff técnico liderado por Luis Enrique, que deberá valorar si está en condiciones para ser titular o si empezará desde el banquillo. Está por ver qué riesgos está dispuesto a asumir. Ventaja mínima (0-1) y una hipotética final a tres semanas - y media - vista. Eso sí, no correrá riesgo alguno con él.

Dembélé, en una acción del partido / AP

Ousmane Dembélé se perdió ocho partidos esta temporada, incluidos dos citas de la Champions ante Arsenal y Salzburgo, por 'castigo' de 'Lucho' y sanción tras ver la roja directa en Múnich, respectivamente. Esperó su turno ante el Manchester City en enero tras no haber jugado por indisposición contra el Espaly en la Coupe de France y Lens. Asimismo, no fue convocado frente a Le Havre y estuvo ausente en ambos duelos contra Estrasburgo. ¿Llegará para ser titular?