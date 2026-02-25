Champions League 2025/26 hoy: partidos playoffs, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League pone punto y final a los playoffs, su primera ronda eliminatoria. Este miércoles 24 de febrero se disputarán los últimos partidos de vuelta de los cruces marcados en el calendario, con especial atención al duelo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Benfica tras la polémica sucedida hace semanas en Portugal.

La jornada de Champions la iniciará el Atalanta contra el Dortmund, donde los italianos tienen la difícil tarea de remontar el 2-0 conseguido por los alemanes en el partido de ida. Se espera un partido igualado que se decidirá por detalles, aunque el esfuerzo tendrá su recompensa en forma de billete a octavos de final de la competición europea, el objetivo de todos los equipos clasificados para la ronda de playoffs.

Después del partido en Bérgamo llegará el turno de los tres partidos restantes del día. En el primero, la Juventus buscará una remontada casi imposible contra el Galatasaray tras el 5-2 conseguido por los turcos en el partido de ida. Complicado también lo tendrá el Mónaco, que debe intentar dar la vuelta al 2-3 conseguido por el PSG en el Principado en un partido en el Parque de los Príncipes que se prevé tenso.

Y cerrará la jornada el duelo de los playoffs: el Real Madrid-Benfica. Después de la polémica sucedida en el partido de ida con Vinicius, los portugueses visitan el Santiago Bernabéu con el objetivo de silenciar el templo blanco y cargarse a los reyes de Europa. Los cuatro equipos que consigan pasar su respectiva ronda se unirán a los otros cuatro clasificados de los playoffs y a los ocho restantes de la fase de liga, que esperan rival en octavos de final.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Atalanta - Dortmund: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3

Juventus - Galatasaray: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3

PSG - Mónaco: 21:00 (CET) en M+ Liga de Campeones 2

Real Madrid - Benfica: 21:00 (CET) en M+ Liga de Campeones

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

