¿Cuándo es el sorteo de octavos de la Champions League? Horario, equipos clasificados y dónde ver los cruces en directo

La Champions League 2025/26 está preparada para cerrar el telón de los playoffs. Después de disputarse las eliminatorias previas, los ocho equipos clasificados se unirán a los ocho mejores de la fase de liga para sortear sus emparejamientos a partir de octavos de final, un momento importante, pues se conocerá todo el cuadro restante de la competición hasta su final en Budapest.

Los ocho mejores equipos clasificados de la fase de liga esperan a los ocho restantes en octavos de final. Son los clubes que tuvieron que disputar una ronda previa debido a su posición en la primera ronda de la competición, una eliminatoria más de desgaste que está dejando alguna que otra sorpresa inesperada. La Champions League entra en las instancias finales del torneo donde solamente quedan los mejores equipos.

Así quedan los cruces de la fase final de la Champions League / Marc Creus

Los octavos de final se disputarán del 10 al 11 de marzo los partidos de ida y del 17 al 18 de marzo los de vuelta. Los ocho equipos clasificados a través de la fase de liga tendrán ventaja de campo, así que jugarán su partido de vuelta en casa, una ventaja importante de cara a eliminatorias tan igualadas como las que se vienen de ahora en adelante. El sorteo se celebrará en Nyon (Suiza) en la Casa del Fútbol Europeo, el escenario habitual que tiene la UEFA para celebrar este tipo de eventos.

Cuándo es el sorteo de octavos de la Champions League

El sorteo de la Champions League 2025/26 se celebrará este viernes 27 de febrero a las 12:00 horas (CET). El evento tendrá lugar en Nyon (Suiza) en la Casa del Fútbol Europeo, escenario que dejará definidos todos los cruces y emparejamientos de la competición europea hasta la final en Budapest.

Equipos clasificados para octavos de final

Arsenal

Bayern

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Los posibles cruces de octavos de final

Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Atalanta o Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund o Benfica (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º)

vs ganador Atalanta o Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund o Benfica (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º) Liverpool o Tottenham vs ganador Juventus o Atlético de Madrid vs Brujas o Galatasaray (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º)

vs Brujas o Galatasaray (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º) FC Barcelona o Chelsea vs ganador PSG o Newcastle vs Mónaco o Qarabag (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º)

o Chelsea vs ganador PSG o Newcastle vs Mónaco o Qarabag (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º) Sporting de Portugal o Manchester City vs ganador Real Madrid o Inter vs Bodo/Glimt u Olympique de Marsella (7º/8º vs Ganadores 9º/10º - 23º/24º)

Dónde ver el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League 2025/26 se podrá seguir a través de Movistar Liga de Campeones. La página de la UEFA también ofrecerá la transmisión en directo del evento.

