A qué hora se juega el PSG - Liverpool de cuartos de final de la Champions League y dónde ver por TV y en directo

PSG y Liverpool se enfrentan hoy miércoles 8 de abril en el Parque de los Príncipes en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Liverpool y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los campeones defensores protagonizarán un nuevo enfrentamiento en casa, buscando replicar la sólida hazaña que lograron contra el Chelsea en octavos de final al empezar la llave con un marcador de 5 a 2, y que esencialmente pavimentó el camino para poder avanzar de fase sin mayores inconvenientes.

Con un gran Ousmane Dembélé que viene de firmar un doblete ante el Tolouse, y de marcarle al Liverpool en la última ocasión que se enfrentaron, los de Luis Enrique cuentan con el estado anímico y de rendimiento para soportar la etiqueta de favoritos, misma que poseen por ser los actuales campeones defensores del torneo.

Contrariamente, el Liverpool llega en una de sus etapas más débiles de los últimos años, siendo avasallado por el Manchester City en la FA Cup y encadenando tres partidos seguidos en liga sin poder ganar. El conjunto de Arne Slot, en términos realistas, solo tiene posibilidades de adjudicarse la Champions esta temporada, pues el resto de competiciones ya están fuera de la discusión.

Además, el anuncio de la salida de Mohamed Salah de la plantilla a final de temporada ha traído aún más inconformidad entre los fanáticos de los Reds, pero el entrenador neerlandés cree que se gestionó adecuadamente. "Echo la vista atrás a esta temporada y pienso que tomé algunas decisiones que podrían haber sido mejores, pero no me refiero a este asunto concreto con Mo. No me arrepiento de muchas cosas que hice durante nuestro año y medio juntos, o incluso más", declaró.

HORARIO DEL PSG - LIVERPOOL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre PSG y Liverpool, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, se disputa hoy miércoles 8 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PSG - LIVERPOOL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre PSG y Liverpool se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

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