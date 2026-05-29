¿A qué hora se juega la final de la Champions entre PSG y Arsenal? Horario, canal y dónde ver gratis por TV y en directo

La Champions League se prepara para su esperado colofón final. Este sábado 30 de junio, PSG y Arsenal se dan cita en el Puskás Aréna de Budapest para medir sus fuerzas en la final de la máxima competición europea con la codiciada 'Orejona' en juego.

El PSG aterriza en Hungría con la firme voluntad de establecer una dinastía en el Viejo Continente. Los de Luis Enrique afrontan el partido por el título como vigentes campeones y grandes favoritos, más aún tras la exhibición protagonizada ante el Bayern de Múnich en semifinales (5-4 en la ida, 0-1 en la vuelta). Con el asturiano a los mandos, el conjunto parisino ha construido un bloque temible que está llamado a marcar una época en el fútbol mundial.

El otro aspirante será el Arsenal, que regresa a una final de Champions 20 años después y llega con la firme intención de traer la primera 'Orejona' a Londres. Los de Mikel Arteta experimentaron un pequeño bache en los últimos compases de la temporada, pero afrontan la final en un estado de ánimo inmejorable después de proclamarse campeones de la Premier League.

El jugador del Arsenal Riccardo Calafiori levanta el trofeo de la Premier League tras proclamarse campeones 2025/26 / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

¿A qué hora es la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2025/26, que enfrentará a PSG y a Arsenal, se celebra este sábado 30 de mayo a partir de las 18:00 horas (CEST) en el Puskás Aréna de Budapest, estadio que cuenta con capacidad para 67.000 espectadores.

Esta será la primera final de la Champions que se dispute en un horario tan temprano tras la revolucionaria decisión de la UEFA que, según explicó a través de un comunicado oficial, busca "mejorar la experiencia general del día del partido para aficionados, equipos y ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones, a la vez que ofrece beneficios tangibles".

¿Dónde ver la final de la Champions League gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League entre PSG y Arsenal se podrá ver gratis por TV a través de La 1 y online en RTVE Play,

Otra opción alternativa para seguir el partido por el título es a través de Movistar+, plataforma de pago que ha emitido en exclusiva los anteriores partidos de la competición. La emisión correrá al cargo del canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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