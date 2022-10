Histórico 'set' del Nápoles en el Johan Cruyff Arena

El conjunto de Luciano Spalletti destrozó al Ajax con un contundente 1-6 tras mostrar un espectacular fútbol ofensivo Los neerlandeses, que comenzaron venciendo, acusaron varios errores defensivos y en la salida de balón

El Nápoles de Luciano Spalletti conquistó el Johan Cruyff Arena tras destrozar al Ajax con seis goles. Pese a que el conjunto neerlandés comenzó adelantándose en el marcador, los napolitanos, lejos de venirse abajo, remontaron y le endosaron a los 'ajacied' una goleada acorde a su espectacular inicio de temporada. Los de Alfred Schreuder fueron víctimas de sus propios errores defensivos y en la salida del balón. El Nápoles, más líder.

FICHA TÉCNICA Champions League AJA 1 ________________ 6 NAP ALINEACIONES Ajax Pasveer; Timber (Grillitsch, 80'), Bassey, Álvarez, Bergwijn, Taylor (Klaassen, 72'), Tadic, Rensch (Youri Baas, 84'), Blind, Kudus y Berghuis (Brobbey, 72'). Nápoles Meret; Di Lorenzo (Zanoli, 84'), Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka (Gaetano, 80'), Zielinski (Ndombele, 46'), Lozano, Raspadori (Elmas, 64') y Kvaratskhelia (Simeone, 64'). Goles 1-0 (9') Kudus. 1-1 (18') Raspadori. 1-2 (33') Di Lorenzo. 1-3 (45') Zielinski. 1-4 (46') Raspadori. 1-5 (63') Kvaratskhelia. 1-6 (81') Simeone. Árbitro François Letexier (Francia). T.A.: Timber (31'), Tadic (38') / Raspadori (21'). T.R.: Tadic (2A, 73') Estadio Johan Cruyff Arena

Todavía no se habían cumplido los primeros diez minutos de juego y la primera ocasión clara del partido iba a convertirse en el primer tanto para el Ajax. El conjunto neerlandés abría el marcador con un gol sin querer de Kudus. Una jugada de combinación por la izquierda entre Bergwijn y Taylor terminaba con un disparo de este último que, en su trayectoria, se topaba con el futbolista ghanés, que desviaba el esférico involuntariamente al fondo de las mallas.

El Nápoles no se vino abajo tras encajar y el partido seguía muy abierto. Khvicha lo intentaba en el 16’ tras un error en la salida de balón del Ajax. Y en la acción posterior, llegaría el tanto de la igualada.

Tan solo diez minutos tardaron los napolitanos en poner el empate, con un golazo de Raspadori, que remataba de cabeza, lanzándose en plancha, un envío al segundo palo de Olivera tras combinar en banda izquierda e internarse solo en el área el ex del Getafe.

La réplica del Ajax llegaría con un disparo de Taylor que detenía Meret. No obstante, quien volvería a mover el luminoso iba a ser el conjunto de Luciano Spalletti, que previamente lo seguía intentando por medio de Khvicha. Corría el minuto 33 cuando Di Lorenzo se anticipaba a Timber a la salida de un córner y anotaba de cabeza el 1-2.

Con el Ajax abatido, el Nápoles buscó poner tierra de por medio. Lozano puso un gran balón al corazón del área que remataba a bocajarro Zielinski totalmente solo, pero esta vez se topaba con un gran Pasveer. Cuando el futbolista polaco sí batiría al guardameta ‘ajacied’ sería justo antes del descanso, en un mano a mano tras dejarlo totalmente solo Zambo Anguissa en un gran contragolpe napolitano. Perdía de dos el Ajax en la pausa pese a comenzar ganando el partido.

Sin reacción 'ajacied'

El paso por vestuario y la consiguiente charla técnica de Alfred Schreuder no iba a tener efecto en el Ajax. Nada más reanudarse el choque, Pasveer le regalaba el cuero a Zambo Anguissa dentro del área y el camerunés se la ponía a un Raspadori que no perdonaba el cuarto del Nápoles y su doblete particular.

Pese a estar contra las cuerdas el Ajax, Schreuder no movía el banquillo y el Nápoles marcaba el ritmo del encuentro, no sin intentar buscar contragolpes. Por parte de los locales, Berghuis pudo recortar distancias en el 56’.

Y en una de las mencionadas jugadas de ataque de los napolitanos, Kvaratskhelia anotaba la manita estando lesionado tras una genial pared con Raspadori, lo que provocaba una pañolada en el Johan Cruyff Arena.

Por si no habían tenido suficiente los neerlandeses, Tadic sería expulsado por doble amarilla a veinte minutos para el final y Simeone, recién entrado al partido, ponía el sexto tras un nuevo robo en el centro del campo, con la defensa del Ajax muy mal colocada.

Para colmo, la pesadilla del Ajax en la tercera jornada de la Champions terminó con un disparo a la madera de Ndombele, que para nada estropeaba una goleada histórica para un Nápoles que venció por primera vez en Países Bajos. Y de qué manera.