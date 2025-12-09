Un histórico Lennart Karl lidera la remontada del Bayern

Diecisiete años tiene el hombre (más bien el chaval) que le dio la victoria al Bayern este martes. Los de Vincent Kompany, que encajaron un tanto inicial de Kimmich en propia puerta, le dieron la vuelta al resultado en el Allianz Arena gracias a la actuación de un Lennart Karl que se echó el equipo a sus espaldas para culminar la remontada tras el 1-1 previo de Gnabry. Ya en los minutos finales, Tah sentenció un triunfo (3-1) que coloca al Bayern con pie y medio en los octavos de final de la Champions.

No parecía día de goleada en Múnich, aunque para nada mereció el Bayern irse 0-0 al descanso, con Harry Kane, Karl y compañía encadenando ocasiones y topándose constantemente con Rui Silva, que salvó a los portugueses de una goleada en la primera mitad. Ya desde muy pronto, a los cinco minutos, el colegiado anularía por fuera de juego el 1-0 del mediapunta de 17 años, mientras que Kane no lograba rematar en condiciones varios centros teledirigidos hacia su cabeza.

También se sumaron a la fiesta ofensiva tanto Olise por la derecha como Gnabry por la izquierda. El alemán lo intentó con un centro-chut raso que se pasó por área pequeña y con otro golpeo buscando el palo largo que obligó a Rui Silva a intervenir con una gran estirada; el francés la tuvo en los últimos minutos con un disparo de rosca que no cogió portería.

Asedio, pero con Neuer salvador

Lo intentó por activa y por pasiva el Bayern, pero la mejor ocasión hasta el momento la firmó el Sporting de Portugal, en una rápida transición que a punto estuvo de costarle un gol en propia al cuadro bávaro. Fue en un centro desde la derecha de Catamo que buscaba a Luis Suárez pero que se encontró con un Tah que rechazó hacia su propia portería, obligando a Neuer a sacar a relucir sus reflejos para evitar el 0-1.

Pocos más acercamientos protagonizó el Sporting, más allá de un cabezazo desviado de Luis Suárez. El gran protagonista, sin duda, estaba en la otra área, en la figura de un Rui Silva que primero vio como la madera desviaba un remate de Kane desde la frontal y después le negó el gol a un Karl que lideraba al Bayern como si de un veterano se tratara.

Harry Kane se lamenta tras una ocasión fallada / EFE

Tanto había perdonado el conjunto germano que terminó pagándolo caro en la reanudación. En una de las pocas transiciones de las que disfrutó el Sporting, Alisson Santos se deshizo de Tah y puso el balón atrás buscando a Luis Suárez. Fue Kimmich quien, en su intento de despeje, se introdujo el balón en su propia portería ante un Neuer que esta vez no pudo evitar el fuego amigo.

El 0-1 sentó como un jarro de agua fría para los de Kompany, que dejaron de achuchar ante un conjunto luso muy cómodo sobre el verde. Pero solo le duró unos minutos la desconexión al Bayern, que volvió a ponerse el mono de trabajo y le dio la vuelta al marcador en cuestión de cuatro minutos.

El primero llegó en el 65', aprovechando un error defensivo de la defensa visitante, que dejó totalmente solo al segundo palo a un Gnabry que puso el 1-1 al rematar a placer un saque de esquina. Y cuatro minutos después, Lennart Karl culminaba la remontada.

Tah sentencia; Davies 'debuta'

Control con la zurda y golpeo de diestra imparable para el exportero del Real Betis. Menuda joya, una más, tiene el Bayern en sus filas. Y es que la joven perla alemana se convirtió en el único jugador menor de 18 años en marcar en tres partidos consecutivos en la historia de la Champions.

Ya el 2-1 dejó el partido visto para sentencia, aunque aún hubo tiempo para que Tah anotase el tercero y para que Alphonso Davies debutase esta temporada, en sus primeros minutos tras la lesión que sufrió el pasado 23 de marzo y que le ha mantenido nueve meses alejado de los terrenos de juego.