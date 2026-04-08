La hipocresía del madridismo con Neuer y el Bayern: "Los goles fueron dos regalos"

Antonio Rüdiger escondió un poco la suciedad debajó del sofá: "El mejor del Bayern fue Neuer y sus dos goles fueron dos regalos", espetó el defensa del Real Madrid tras caer ante el Bayern Múnich. Un análisis un poco pobre de un partido del que, como suele pasar en la Champions League, el Madrid acabó saliendo con vida pese a estar mucho tiempo contra las cuerdas.

El planteamiento de Vincent Kompany fue mejor que el de Álvaro Arbeloa, pero el resultado es corto, muy corto. La falta de acierto y, en algún momento puntual, Lunin evitaron varios goles más de los bávaros. Neuer, por su parte, frenó a un Mbappé que se cocinaba las jugadas él mismo con su habitual facilidad.

Seguramente, el central alemán, fruto de las altas pulsaciones del duelo, se olvidó de cómo Michael Olise hizo lo que quiso con sus compañeros de zaga, cómo Alexander Pavlovic firmó un señor partidazo en la sala de máquinas o cómo Harry Kane ejecutó con precisión quirúrgica y en el momento justo. Aunque aseguró que necesitan "tirar más a puerta", también se le olvidó señalar que el Madrid sufre mucho para salir jugando desde atrás: cuando el Bayern presionaba, o amagaba con hacerlo, a su Madrid se le apagaban las luces.

Un portero legendario

Eso sí, se acordó de su compatriota y sus estelares paradas, hay que decirlo. Neuer sigue a un nivel magnífico, a sus 40 años y con el Mundial a la vuelta de la esquina. Por algo está en el debate de los mejores porteros de la historia del deporte rey. Reconocimiento que de manera sincera le hizo Tchouaméni, quien no estará en la vuelta por sanción, tras el partido. Y sí, los porteros juegan. En la Champions League, más.

Vinicius, ante Neuer, durante el Real Madrid - Bayern. / Juanjo Martín / EFE

Popularmente se ha dicho siempre que para ganar la Champions League se necesita un portero de élite. Y el Bayern lo tiene. Es complicado dominar los 180 minutos de cada eliminatoria en la competición reina, especialmente a partir de octavos de final, y al final acaba siendo vital tener un guardián bajo palos que aparezca en los momentos clave. El propio Real Madrid lo sabe a la perfección, pues alguna 'Orejona' sería inexplicable sin Thibaut Courtois, ahora lesionado, o Keylor Navas, por citar a algunos metas merengues.

Neuer desesperó a Mbappé

Arbeloa cedió la suerte de la ida de cuartos a las carreras de Mbappé y Vinicius, sus dos hombres más veloces y talentosos. Especialmente el francés, imparable cuando cambia de ritmo y uno de los mejores del mundo armando la pierna rápido al desbordar. ¿Qué esperaban? ¿Que ninguno de ellos fuera capaz de generar ni una sola ocasión?

Mbappé se mantiene líder en la clasificación de máximos goleadores de la Champions League / Europa Press

Además, Dayot Upamecano contribuyó a que el dominio del Bayern fuese a menos con sus habituales errores en Champions League. En el 60 se tropezó ante la presión de Vinicius, que no pudo superar a Neuer en el mano a mano y disparó fuera. Y en el 74 se durmió en la marca a Mbappé, que remató solo el centro raso de Alexander-Arnold para el 1-2. Todo ello sin destacar sus pases, que a veces comprometían a sus compañeros, y la clarísima ocasión que desaprovechó en el minuto 9 para el 0-1, con un remate torpe con los tacos.

Hace que sus paradas parezcan fáciles. Eso es lo que tienen los grandes porteros: realizan paradas increíbles desde ángulos realmente difíciles y consiguen que parezcan sencillas Vincent Kompany — Sobre Neuer

Volviendo a Neuer, el que sí se deshizo en elogios fue su entrenador, Vincent Kompany: "Hace que sus paradas parezcan fáciles. Eso es lo que tienen los grandes porteros: realizan paradas increíbles desde ángulos realmente difíciles y consiguen que parezcan sencillas. Pero también hay un nivel técnico muy alto en la forma de desviar el balón lejos de la zona de peligro, y además sigue siendo muy bueno por posicionamiento y por cómo protege la línea defensiva. Nos está dando algo que necesitábamos", destacó.

Ahora queda la vuelta en el Allianz. Y como en el Bernabéu, el entrenador belga necesitará la mejor versión de Manuel Neuer. Viendo su nivel a los 40 años, es normal que a algunos les llegue ese periodo de dudas existenciales denominado 'crisis de los 40'. Rindiendo al máximo nivel y siendo determinante. Impresionante. Sobre el Madrid, no hace falta decir que no hay que darles nunca por muertos, especialmente en la Champions League.