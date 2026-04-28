Hincapié: "¿El Atlético? Es lindo que clubes importantes te quieran"

Piero Hincapié (Esmeraldas, 2002) dio un clínic defensivo en el triunfo 'Gunner' sobre el Newcastle en el Emirates Stadium. Un gol tempranero de Eze bastó al Arsenal para sumar tres puntos que lo sitúan de nuevo en lo más alto de la tabla tras la victoria del Manchester City en Turf Moor. Los de Pep Guardiola, eso sí, aún tienen pendiente su partido frente al Crystal Palace.

El ecuatoriano actuó como lateral izquierdo y fue un auténtico muro frente a las ‘Urracas’. Nadie logró superarlo en el uno contra uno. Su pasión y garra lo convierten en un jugador imprescindible para Mikel Arteta. La polivalencia es otro de sus fuertes. Ya sea como central o lateral, no se limita a cumplir: lo deja todo sobre el césped.

Dejó el Bayer Leverkusen y llegó al norte de Londres el pasado mes de septiembre en calidad de préstamo con una opción de compra obligatoria de unos 50 millones que el Arsenal deberá ejercer el próximo verano. Tras disputar más de 100 partidos con el conjunto de la aspirina, siendo una pieza clave para Xabi Alonso, se convirtió en una de las principales apuestas del entrenador donostiarra para apuntalar la zaga.

Hincapié atendió a los medios, con SPORT presente, para analizar la ida de semifinales de Champions que disputará su Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano. Antes de recalar en el conjunto londinense, de hecho, llegó a ser vinculado con el Atlético, aunque él aseguró no saber "si hubo una propuesta concreta". "No soy mucho de mirar redes sociales", añadió. "Es lindo que clubes importantes se interesen por ti, pero decidí venir a este gran club con un gran entrenador".

De Xabi a Mikel

En el Arsenal se habla español y tener a Mikel Arteta de entrenador y a compañeros como Zubimendi, Merino, Kepa o Mosquera que hablen su mismo idoma facilitó su exitosa adaptación: "Ha sido una ayuda importante. Hay muchos compañeros y gente del staff que hablan español, y eso facilita entender lo que quiere el entrenador. Me ayudó mucho desde el principio y estoy muy agradecido", garantizó a SPORT.

Se empapó del conocimiento futbolístico de un entrenador como Xabi Alonso, quien "me enseñó mucho y fue una base importante para llegar aquí", y ahora Arteta "me está ayudando mucho en todos los sentidos". "Además de buenos técnicos, son grandes personas", expresó.

Xabi Alonso me enseñó mucho y fue una base importante para llegar aquí Piero Hincapié — Jugador del Arsenal

Centrados

El equipo sufrió un bajón evidente: en el último mes recibió ocho goles y marcado solo cuatro. Para el ecuatoriano, sin embargo, no es algo por lo que preocuparse puesto que "el campeonato se vuelve más difícil" y "con tantos partidos es complicado mantener la portería a cero, que es algo que nos gusta".

"Tenemos que afrontar los partidos como al inicio de temporada, cuando hicimos un gran trabajo. Sabemos que no todos los encuentros son iguales, pero debemos centrarnos en hacer bien las cosas y ser sólidos", desgranó.

Hincapié se mide a Tonali / DAVID CLIFF / EFE

Su rival, el Atlético, solo tiene ojos para la Champions. A ellos, sin embargo, les espera una durísima batalla ante el Manchester City por el título de la Premier. El Cholo ha dosificado al equipo y llega más descansado al choque, pero "nosotros pensamos en el siguiente partido y tenemos que centrarnos en hacerlo bien".

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Le tocará emparejarse con un Julián Álvarez entre algodones, pero que afirmó estar "al cien por ciento": "Es un jugador increíble, con muchas cualidades. Se mueve por todo el frente, es físico, técnico e inteligente. No sé si influye que juegue o no; nosotros debemos adaptarnos al equipo que ponga el rival".