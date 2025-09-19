El heredero de Henrik Larsson: ¡primer gol el mismo día que su padre!

Jordan Larsson tiene, sin lugar a dudas, los genes de su padre. El jugador del Copenhague, e hijo del mítico jugador del FC Barcelona, anotó el primer gol de su equipo en el estreno en Champions ante el Bayer Leverkusen. Pese al empate de ambos clubes, el partido quedará para el recuerdo por un dato que deja atónitos a los aficionados del fútbol.

Y es que Henrik, el mismo día pero 24 años atrás, anotó su primer gol en Champions League. Es decir, que ambos se estrenaron en la faceta goleadora en Europa el mismo día: un 18 de septiembre. En el caso del exjugador del Barça, lo hizo frente a la Juventus.

Jordan no quiere ser recordado como el hijo de Henrik Larsson, que anotó un total de 324 goles durante su carrera en equipos como Celtic, Barça o Manchester United. Es por eso que está escribiendo su propia historia, ahora en Dinamarca desde el curso 2022/2023. A sus 28 años, el extremo sueco está en el momento álgido de su carrera, después de haber pasado por equipos como el Schalke 04 o el Spartak de Moscú.

100 partidos en Dinamarca

Precisamente, además de ser su primer gol en Champions, también recordará el partido por la cantidad de partidos que ha alcanzado vistiendo la camiseta del Copenhague: 100 encuentros. Un jugador muy querido en Dinamarca, que se deja todo en el campo y despunta por su velocidad y capacidad de aparecer en momentos clave.

También ha tenido apariciones en la selección de Suecia, aunque no de manera continuada. Desde el año 2018, ha jugado un total de ocho partidos con el combinado nacional, anotando en ellos un gol. Cuando era más pequeño, pasó por la cantera del Barça, mientras su padre marcaba goles en el Camp Nou. Ahora tiene como marcarlos él. Y si son en Champions, mejor.