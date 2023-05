Henry se indignó al conocer el MVP del Madrid - Manchester City

El exbarcelonista defendió que el premio debería habérselo llevado Vinicius en vez de Kevin de Bruyne El internacional francés también elogió el rendimiento de su compatriota Camavinga en una posición que con es la suya

La decisión de la UEFA de nombrara a Kevin de Bruyne como mejor jugador de la ida de las semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, que terminó en empate (1-1) gracias a un golazo del belga desde fuera del área, fue muy protestada en la televisión inglesa. Y, curiosamente, el más crítico fue un exbarcelonista Thierry Henry.

La secuencia arranca con el exjugador del Liverpool Jamie Carragher opinando que él le habría dado el galardón del encuentro a Vinicius Junior o a Eduardo Camavinga, una valoración que Thierry Henry aprueba asintiendo con la cabeza antes de empezar su argumentación.

"Vinicius jugó en su posición. Todos sabemos lo que puede hacer y lo hizo. Pero Camavinga no ha jugado de lateral izquierdo en su vida. Lleva haciéndolo dos meses. Viene a defender al centro del campo, parece fuerte. Sin embargo, la estrella se llevará el titular y creo que jugó mejor. Así que se lo daré a Vinicius, pero Camavinga hizo un partido excepcional".

Tras conocer que el MVP había sido para De Bruyne, Henry tiró de ironía: "Bueno, obviamente es por eso que hay una diferencia entre los exjugadores y no sé quién que haya votado. Es verdad, es un partido diferente. Amo a Kevin, marcó un gol increíble... ¿pero me estás diciendo que Vinicius no ganó el premio? Vamos..."