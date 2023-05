Henry da más detalles del encontronazo entre Guardiola y De Bruyne en pleno partido

En la segunda parte del Manchester City - Real Madrid se pudo escuchar a De Bruyne mandando a callar a Pep Tras el encuentro, Henry dio más detalles de lo que pudo haber pasado en ese momento

En la exhibición de fútbol del Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid, se pudo ver un encontronazo entre Guardiola y De Bruyne, que terminó con el belga mandando a callar a su entrenador.

Guardiola explicó así lo que había sucedido: "En la segunda parte nos hemos precipitado muchísimo. Nada más salir Gündogan ha perdido un balón, Kevin ha hecho tres transiciones que no eran necesarias y nos hemos acelerado muchísimo cuando teníamos que hacer todo lo contrario, hundirles y girarles mucho. Por eso no hemos estado tan bien".

Al final del partido ambos se fundieron en un abrazo, signo de la buena sintonía que tienen. El centrocampista es vital para que el engranaje propuesto por Pep funcione a la perfección.

Henry da más detalles

Una persona que lo conoce bien es Henry. El francés, que formó parte de la selección belga y mantiene muy buena relación con él, dijo: "Está pasando un momento complicado. No puedo decir que es porque lo tengo que mantener en privado, pero por lo que me ha dicho respeto todavía más como ha jugado esta noche y como ha llegado y peleado por su equipo. No puedo decir lo que ha compartido conmigo, es lo que hay".

De Bruyne volvió a completar una actuación fenomenal. Su visión de juego es algo fuera de lo común y lo demostró encontrando a Bernardo Silva para que el City abriera el marcador. Seguro que Guardiola le perdona esas "tres transiciones innecesarias".