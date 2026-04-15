¿Hay prórroga en la Champions League?

La Champions League 2025/26 entra en su fase final. Con la vuelta de los cuartos de finalen juego, esta noche se conocerá la identidad de los cuatro equipos que completarán las semifinales.

El Real Madrid saltó este miércoels al terreno de juego para disputar el partido de veulta de su eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Los blancos llegaban 1-2 por debajo tras caer en el Santiago Bernabéu, pero en el Allianz demostraron su gen competitivo y remontaron la eliminatoria. El partido va encaminado a la prórroga, donde se decidirá el próximo semifinalista.

Vinicius, ante el Benfica / EFE

¿Qué pasa si la eliminatoria termina en empate?

Si una eliminatoria de la Champions League acaba en empate en el marcador global tras la disputa del partido de vuelta, se procede a jugar una prórroga. Este tiempo extra consiste en dos periodos de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos.

Durante estos 30 minutos adicionales, los equipos tienen la oportunidad de marcar para determinar un ganador, pero siempre completando la media hora extra. Si al finalizar la prórroga el marcador sigue empatado, el partido se decide mediante una tanda de penaltis, en la que cada equipo selecciona a cinco jugadores para lanzar un penalti alternando con el equipo contrario.

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El equipo que marque más penaltis de estos cinco será el ganador. Si después de estos el marcador sigue empatado, se procede al sistema de 'muerte súbita', donde se lanzan penaltis de uno en uno hasta que un equipo marque y el otro falle, determinando así al ganador.