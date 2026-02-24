¿Hay prórroga en la Champions League?

La Champions League 2025/26 comienza a confeccionar el cuadro final de su fase eliminatoria. Con la vuelta de los playoffs en juego, a lo largo de los próximos días se conocerá la identidad de los ocho equipos que completarán los octavos de final, ronda en la que ya esperan los ocho mejores clasificados de la fase liga.

El primer equipo en jugarse el billete a la próxima ronda es el Atlético de Madrid, que mide sus fuerzas ante el Brujas en el Metropolitano después de empatar a 3 en el primer asalto. Los rojiblancos empezaron a adelantarse por mediación de Sorloth, pero los belgas consiguieron equilibrar la eliminatoria antes del inicio de la primera parte.

El miércoles llegará el turno del Real Madrid, que recibe al Benfica en el Bernabéu. Los blancos afrontan el decisivo partido de vuelta con el viento de cara gracias a la mínima ventaja conseguida en Da Luz.

Vinicius Jr en el encuentro contra el Benfica / Pedro Rocha

¿Qué pasa si la eliminatoria termina en empate?

Si una eliminatoria de la Champions League acaba en empate en el marcador global tras la disputa del partido de vuelta, se procede a jugar una prórroga. Este tiempo extra consiste en dos periodos de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos.

Durante estos 30 minutos adicionales, los equipos tienen la oportunidad de marcar para determinar un ganador, pero siempre completando la media hora extra. Si al finalizar la prórroga el marcador sigue empatado, el partido se decide mediante una tanda de penaltis, en la que cada equipo selecciona a cinco jugadores para lanzar un penalti alternando con el equipo contrario.

El equipo que marque más penaltis de estos cinco será el ganador. Si después de estos el marcador sigue empatado, se procede al sistema de 'muerte súbita', donde se lanzan penaltis de uno en uno hasta que un equipo marque y el otro falle, determinando así al ganador.