CHAMPIONS LEAGUE
Havertz se rinde a Raya: “Sigue infravalorado, es el mejor portero del mundo”
Arteta puso en valor el esfuerzo de los suyos en Lisboa y el atacante alemán se rindió ante el meta español
El Arsenal sacó un triunfo de oficio en Lisboa. No firmó su actuación más brillante, pero logró imponerse en un José Alvalade que se había convertido en un auténtico fortín para el Sporting CP. Sostenido por un imperial David Raya bajo palos y reactivado por los revulsivos Havertz y Martinelli, el conjunto ‘gunner’ afrontará la vuelta en Londres con ventaja, aunque sabiendo que no puede dar por vencido al equipo de Rui Borges.
Así lo transmitió Mikel Arteta al término del encuentro: "Estamos en el descanso. Hemos dado un paso más. Ahora tenemos que sentenciar la eliminatoria en casa, ante nuestra afición. Si lo conseguimos, empezaremos a soñar". "Hoy hemos tenido que mostrarnos tal y como somos, y me refiero a la identidad y otras cosas que nos definen como equipo, algo que sin duda he visto esta noche", aportó.
Los 'Gunners' ganaron a un cuadro lisboeta que llevaba 17 partidos sin perder en el José Alvalade: "Estoy muy contento por haber ganado fuera de casa. ¿Y qué hay de los aficionados de la Champions League? Es un equipo que no ha perdido, no sé, ¿desde hace cuánto tiempo en casa? (17) Creo que la última vez fue probablemente también en Europa, así que ahí está la dificultad".
Todos suman
Valoró positivamente el impacto de los suplentes, cuyo papel este curso está siendo clave en el norte de Londres. El Arsenal es, precisamente, el equipo de las cinco grandes ligas con más participaciones de gol (38) desde el banquillo. "Magnífico. Ese es el impacto que necesitas cuando llegas a esta fase de la temporada. Todo el mundo tiene que aportar algo y sin duda lo han hecho esta noche", expresó el preparador donostiarra.
También dedicó unas bonitas palabras al goleador, Kai Havertz: "Le encantan las grandes ocasiones y los partidos importantes, y eso es lo que necesitamos de los grandes jugadores: que den la talla cuando los necesitamos y nos den la victoria".
"Nos ha salvado en muchísimas ocasiones"
Un Havertz que, por cierto,se rindió ante un David Raya que volvió a ser decisivo para el Arsenal: "Creo que sigue estando infravalorado en el mundo del fútbol. Para mí, en las dos últimas temporadas, ha sido el mejor portero del mundo. Es excepcional, nos ha salvado en muchísimas ocasiones y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros". El meta, elegido MVP, firmó su séptima portería a cero esta temporada en la Champions League.
"Estamos muy unidos como equipo y aún nos queda mucho por hacer esta temporada. Quedan siete semanas y podemos ganar grandes títulos, y vamos a ir a por ellos", concluyó el alemán.
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