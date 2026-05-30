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CHAMPIONS LEAGUE

Havertz, el hombre de las finales: así adelantó al Arsenal en Budapest

El alemán batió de forma magistral al portero del PSG, Safanov; ya marcó el tanto que le dio la Champions League al Chelsea ante el Manchester City en 2021

El gol de Havertz con el Arsenal en la final de la Champions ante el PSG

El gol de Havertz con el Arsenal en la final de la Champions ante el PSG / DPA vía Europa Press

Jordi Delgado

Jordi Delgado

El Arsenal sorpredió al PSG en los primeros minutos de la final de la Champions League 2025/26 en Budapest. Kai Havertz fue el encargado de adelantar a los 'gunners' en el Puskas Arena en el minuto 5 de partido con una jugada increíble.

Tras una pérdida de balón del PSG, provocada por la presión de Leandro Trossard al bloquear el despeje de Marquinhos, Havertz se hizo con la posesión, avanzó por el costado hasta adentrarse en el área y culminó la acción con un potente zurdazo al primer palo que sorprendió a Safanov y acabó en el fondo de la red.

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Parece que es el protagonista de las finales. El internacional alemán fue el autor del gol que otorgó al Chelsea la Liga de Campeones 2020-21 al imponerse por 0-1 al Manchester City de Pep Guardiola. Aquella final la arbitró Mateu Lahoz, comentarista de la final de hoy en Movistar.

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