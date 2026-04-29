Hakimi, baja en el PSG para la vuelta en Múnich

El espectacular 5-4 vivido este martes en el Parque de los Príncipes entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich dejó una eliminatoria abierta y una de las grandes noches en la historia de la Champions League. Sin embargo, el encuentro también tuvo una nota negativa para el conjunto parisino: la lesión de Achraf Hakimi en los minutos finales del partido.

El lateral marroquí cayó al césped en el tramo final con visibles molestias en la parte posterior del muslo derecho, encendiendo las alarmas en el banquillo de Luis Enrique. Según informó Fabrice Hawkins en RMC Sport News, las pruebas médicas realizadas este miércoles confirmaron una lesión muscular en los isquiotibiales, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre dos semanas y media y tres semanas.

De esta manera, Hakimi queda descartado para el partido de vuelta de las semifinales, que se disputará el próximo miércoles en el Allianz Arena. Se trata de una baja sensible para el técnico asturiano, ya que el internacional marroquí es una pieza clave tanto en defensa como en la salida ofensiva del equipo.

Pese a ello, dentro de lo negativo, el diagnóstico ofrece cierto margen de optimismo. Los plazos de recuperación permitirían a Hakimi llegar a tiempo a una hipotética final de la Champions League en caso de que el PSG logre el pase. Además, su presencia en el Mundial no corre ningún riesgo, al tratarse de una lesión de carácter moderado y con una recuperación prevista a corto plazo.

Luis Enrique deberá buscar alternativas para cubrir el lateral derecho en Múnich. Una de las opciones que gana fuerza es la de Warren Zaïre-Emery, que ya ha actuado en esa posición en otros momentos de la temporada.

El PSG, por tanto, afrontará el decisivo duelo en Alemania sin uno de sus futbolistas más determinantes, en una eliminatoria que sigue completamente abierta tras el festival ofensivo de la ida.