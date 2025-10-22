Haaland es imparable: sus números asustan

¿Vuelve el City a ser candidato a levantar la Champions esta temporada? Aunque todavía estamos en el inicio de temporada, el conjunto 'skyblue' fue capaz de dar un gran golpe de mesa en la máxima competición continental con una cómoda victoria en el campo del Villarreal. Los de Guardiola fueron muy superiores a los 'groguets' y recuperaron su versión más competitiva.

Existen muchas explicaciones a la mejora del Manchester City, pero, sin duda, hay que destacar una vez más la figura de Erling Haaland. El delantero noruego ha empezado esta campaña como un tiro, y es prácticamente imparable cuando tiene el balón dentro de área. Es líder ofensivo del equipo 'skyblue' y, de hecho, hay pocos delanteros comparables con él.

En la visita al Villarreal, Haaland volvió a completar una excelente actuación. El internacional con Noruega ya estuvo a punto de adelantar a los suyos en el primer minuto de juego, pero su disparo se marchó desviado por muy poco. Pero poco iba a tardar en volver a ver portería. Antes de los veinte minutos, logró adelantarse a su defensor y empujó sin complicaciones el balón al fondo de la red.

Con este tanto, Haaland ya encadena doce partidos consecutivos viendo portería entre el City y el combinado nacional (Villarreal, Everton, Israel, Brentford, Mónaco, Burnley, Arsenal, Nápoles, Manchester United, Moldavia, Finlandia y Brighton). No es nada fácil concatenar tantos partidos seguidos, y menos con las espectaculares cifras del noruego.

Esta temporada ya ha alcanzado los 15 goles en 11 partidos con el Manchester City, pero contando sus apariciones con la selección de Noruega, esta cifra se eleva hasta los 24 tantos en 14 partidos. Espectacular. De hecho, el noruego (53 goles en 51 partidos) superó a Mohamed Salah (52 goles en 100 partidos) y se convirtió en el décimo máximo goleador en toda la historia de la Champions.

Haaland y Guardiola, tras ganar en el campo del Villarreal / Andreu Esteban

No hay prácticamente ningún delantero que pueda seguir la estela de Haaland en estos momentos. Teniendo en cuenta estos excepcionales números, la pregunta puede ser si ya nos permitimos compararle con dos 'monstruos' del gol como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, al menos en la faceta goleadora. ¿En qué mesa se sienta Haaland?