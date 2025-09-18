Haaland y sus récords guían al City

Hay jugadores destinados a hacer historia. Y Erling Braut Haaland es uno de ellos. El noruego se hizo profesional con el solo objetivo de romper todos los récords goleadores habidos y por haber. Y, de momento, va camino de ello. En el debut del Manchester City en Champions, ante un Nápoles mermado por la pronta expulsión de Di Lorenzo, el noruego volvió a entrar en los libros de los récords con un nuevo tanto histórico para asegurar tres puntos vitales para los de Guardiola en la competición europea (2-0).

Ya sabía el City que para salir victorioso del Etihad debía prácticamente rozar la perfección. Recibía la visita del campeón de Italia, el Nápoles de Antonio Conte, con el morbo añadido del regreso de Kevin De Bruyne a la que fuese durante tanto tiempo su casa. Los napolitanos son un bloque sólido como pocos, algo que demostraron con creces mientras fueron once sobre el terreno de juego.

Donnarumma sostuvo a los mancunianos cuando más dudas había, aunque todas ellas se disiparon tras una acción tan justa como evitable. Foden encontraba al espacio a Haaland, que se marchaba solo a la portería de Vanja Milinkovic-Savic... hasta que recibió el impacto por detrás de Di Lorenzo. El italiano recibió la roja y dejó a su equipo con diez durante el resto del partido. Una papeleta casi imposible que se iba a demostrar como tal.

Haaland, el hombre récord

De Bruyne tuvo que ser el sacrificado en un regreso demasiado amargo al Etihad para la leyenda belga. Sobre el terreno de juego, Haaland empezaba a avisar de sus intenciones con un cabezazo directo al larguero, aunque el City seguía estando falto de puntería para abrir la lata ante el combativo Nápoles. El conjunto de Conte cerraba espacios, aunque se desfondó para mantener el resultado hasta el descanso.

Y el cansancio terminó pasando factura. El City se encontró más cómodo entre líneas, aunque el muro de Milinkovic-Savic seguía siendo demasiado grande. Lo era hasta que encontraron a Foden, que clarificó todo el panorama en ataque con un balón picadito a la carrera de Haaland que el noruego volvió a picar con su cabeza en un tanto de bella factura (1-0). El gol número 50 de Haaland llegó en su partido 49 en Champions, destrozando el récord de Ruud van Nistelrooy que anotó la media centena en 62 participaciones. Casi nada.

Más aliviado tras el tanto inicial, el City bajó la marcha al partido. Pero eso no pareció incumbir a Doku, quien hizo de verso libre con un eslalon personal que enmarcó con un preciso disparo con su zurda por debajo de las piernas del portero rival (2-0). El City consigue los tres puntos en su debut en Champions en un partido donde supieron sacar provecho de la pronta expulsión de Di Lorenzo en el Nápoles.