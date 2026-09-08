Haaland da la primera alegría europea al City de Maresca

Las críticas se hicieron sentir muy fuertes tras la Community Shield. Normal: el proyecto de Enzo Maresca en el Manchester City había comenzado con un durísimo 3-0 en contra ante el vigente campeón de la Premier, el Arsenal de Arteta. Sin embargo, con victorias, el reemplazante de Guardiola ha ido poco a poco construyendo su confianza. Tres de tres en liga y, en su debut en Champions League, la historia fue la misma.

Y con el mismo de siempre, por cierto. Porque fue Erling Haaland el encargado de solventar la visita a Oporto con un doblete: cabezazo para el 0-1 tras volver del descanso y toquecito de derecha con el 0-2 sobre el final del partido.

No fue fácil, eso sí, el trámite para los británicos. El líder de la liga portuguesa puso resistencia a los envites mancunianos y no fue sino hasta la segunda parte que encontraron el camino al gol. Un centro de Enzo Fernández, quien compartió el centro del campo con Bouaddi, encontró el frentazo de Haaaland para vencer la resistencia de Diogo Costa al minuto 47'.

El gol revolucionó al conjunto de Francesco Farioli. Pero los locales no terminaron de canalizar sus opciones en grandes ocasiones de peligro para la portería de Donnarumma, contrario a un City al que con poco le vale para hacer mucho.

Por ello sobre el final de partido, tras una tangana disipada por el colegiadio Marciniak -aquel de la final en Qatar-, Haaland mismo puso el 0-2 con su pierna derecha. No hace falta mucho más. No convencerá mucho el City de Maresca, pero la efectividad desde le debut en Premier habla por sí sola: cuatro choques, cuatro victorias.