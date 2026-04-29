Gyökeres encuentra en el Atlético a su nueva presa favorita

Viktor Gyökeres volvió a aparecer en el momento justo para castigar al Atlético de Madrid. El delantero del Arsenal abrió el marcador en el Metropolitano en la ida de semifinales de la Champions League, transformando un penalti que él mismo provocó. Una acción puntual, casi aislada en su partido, pero suficiente para volver a demostrar que el conjunto rojiblanco se ha convertido en su víctima predilecta este curso.

El atacante sueco, de 27 años, firmó así su quinto gol en la presente edición de la Liga de Campeones, pero lo más llamativo es el destino de tres de ellos: el Atlético. Ya había sido decisivo en el precedente de la fase de 'liguilla', disputado en el Emirates Stadium, donde lideró la goleada del Arsenal con un doblete en el contundente 4-0.

Su actuación en Madrid no fue especialmente brillante en cuanto a participación. Gyökeres apenas entró en juego y vivió lejos del foco durante muchos minutos. Sin embargo, volvió a evidenciar ese instinto de delantero que marca diferencias en noches grandes. En una transición rápida del Arsenal, atacó el espacio, ganó la posición y forzó el derribo de Dávid Hancko dentro del área. Penalti claro. Sin titubeos, asumió la responsabilidad y batió a Jan Oblak con un disparo potente, imposible para el esloveno.

Más allá de este duelo, el momento de forma del sueco explica su impacto. Tras unos primeros meses discretos en Londres, donde apenas sumó cuatro goles en 2025 y generó dudas tras su fichaje por 75 millones de euros, su rendimiento ha dado un giro radical en 2026. En lo que va de año acumula 15 goles en 29 partidos, cifras que le han consolidado como el máximo goleador del Arsenal y que empiezan a justificar la fuerte inversión realizada por el club 'gunner'.

Su crecimiento ha llegado incluso sin ser un titular indiscutible en el esquema de Mikel Arteta, donde ha alternado protagonismo con Kai Havertz. Sin embargo, cuando aparece en escenarios decisivos, responde. Gyökeres no necesita dominar el partido para ser determinante. Le basta una acción, un desmarque, para ver portería. Y en el Metropolitano se volvió a comprobar.