Gurban Gurbanov, el Simeone azerbaiyano que busca dar el golpe en la Champions con el Qarabag

Ni Diego Simeone en el Atlético, ni Pep Guardiola en el Manchester City. Gurban Gurbanov, actual entrenador del Qarabag, es hoy el técnico con mayor continuidad en el banquillo entre todos los clubes que participan en la Champions League.

En esta edición, el conjunto de Bakú disputa nuevamente la fase inicial y debuta ante el Benfica (martes, 21.00h) ocho años después de su primera participación en la competición. Asumió la dirección del equipo en julio de 2008 y, desde entonces, ha permanecido ininterrumpidamente al frente de la plantilla, convirtiéndose en un referente de estabilidad dentro del fútbol europeo.

Con el Cholo, de hecho, lo une más que la coincidencia de llevar una década liderando a un mismo club: el propio Qarabag coincidió con el Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Champions League en 2017, empatando en los dos partidos a pesar de tener uno un presupuesto ínfimo en comparación al otro.

Nacido en 1972, Gurbanov fue delantero internacional de Azerbaiyán y llegó a ser su capitán y máximo goleador histórico. Durante su carrera militó en clubes de la liga rusa y colgó las botas con 34 años.

UN HOMBRE RÉCORD

Poco después inició su camino en los banquillos con el Neftchi Bakú y, tras dos temporadas, se incorporó al Qarabag en 2008, al que no ha abandonado desde entonces. Desde su llegada, el equipo se consolidó como la fuerza dominante en el campeonato nacional.

Ganó la Copa de Azerbaiyán en su primera campaña y, desde 2013, ha levantado once de las últimas doce ligas, incluidas siete de manera consecutiva y otras cuatro al hilo desde 2022. Este dominio interno le ha permitido clasificarse con regularidad para competiciones continentales: acumula doce temporadas seguidas participando en torneos de la UEFA y afronta su segunda presencia en una fase de grupos de Champions League.

OTRA VEZ EN CHAMPIONS

La campaña 2017-2018 marcó la primera aparición del Qarabag en la máxima competición europea. En aquel curso firmó dos empates frente al Atlético de Madrid, que resultaron decisivos en la eliminación del equipo español. En su historial continental figuran eliminaciones a rivales como Rosenborg, Twente, Salzburgo, Anderlecht, Olympiacos, Nantes o Sporting Braga.

Más allá del estilo, su trayectoria se caracteriza por la constancia y por el mantenimiento de un bloque competitivo, a pesar de la salida frecuente de futbolistas hacia ligas con mayor poder económico. En la actual etapa, el club combina jugadores locales con refuerzos internacionales y mantiene una plantilla con presencia en competiciones europeas de forma continuada.

Hoy, con 53 años, Gurban Gurbanov continúa liderando al Qarabag con la misma continuidad que lo ha convertido en el entrenador más longevo en activo de la Champions. Su equipo, habitual en torneos continentales, busca ahora superar la liguilla con el recuerdo del heroico doble empate contra el Atlético en la mente. Si ya supera a Simeone en un dato, por qué no en estadísticas de partidos entre sí...