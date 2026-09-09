Guirassy sigue marcando y ya supera a Lewandowski

El Borussia Dortmund se impuso al Villarreal de Íñigo Pérez en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League con un marcador de 3-2, debido a los dos goles de Serhou Guirassy y el tanto en propia meta de Renato Veiga, los cuales provocaron que el de Santiago Mouriño y otro de Guirassy contra su portería no sirvieran para que el conjunto 'groguet' puntuara.

Más allá de haber amargado el debut del conjunto de LaLiga EA Sports en la máxima competición europea y de imposibilitar que despeje las dudas después de una deplorable participación el curso pasado, los dos tantos del guineano le sirvieron para superar un registro impresionante de Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros de la historia y de los más destacados en las dos últimas décadas.

Un peculiar 'hat-trick' para superar a Robert

Después de un primer tiempo donde nadie rompió la paridad en el marcador, un tanto de Renato Veiga en propia puerta al minuto 53 adelantó a los germanos, aunque menos de 15 minutos después Santiago Mouriño volvió a firmar las tablas. En ese contexto y cuando su club más lo necesitaba, emergió la figura de Serhou Guirassy.

Al minuto 80 empujó el esférico al fondo de la red con un tanto típico de ratón de área, mientras que al 85 transformó una pena máxima señalada, demostrando su gran capacidad para convertir penaltis. Ya en el descuento, el 'killer' siguió demostrando su voracidad goleadora, aunque en esta ocasión fue en contra de sus propios intereses, ya que introdujo el balón en su propia portería para establecer el definitivo 3-2.

Con su estelar doblete, Serhou Guirassy alcanzó los 19 goles con la elástica del Borussia Dortmund en la UEFA Champions League, cifra que le sirve para superar los 17 tantos de Robert Lewandowski con el club teutón, además de para acechar todavía más a Marcus Reus, quien sigue en el primer puesto con solamente cinco goles más. Más allá de sus goles con el Dortmund, Guirassy ya sabía lo que era marcar en la competición más prestigiosa de clubes a nivel internacional, pues durante su etapa en el Stade Rennais había anotado otros dos.

Eso sí, su mejor versión anotadora ha llegado de la mano del club de la Bundesliga, puesto que en la campaña 24/25 llegó a convertirse en el 'pichichi' de esa edición de la Champions con 13 tantos, al empatar con Raphinha, pero haber jugado menos partidos que el brasileño.