La guerra retiene a Al-Khelaïfi en Qatar

El Paris Saint-Germain recibe en su feudo al Chelsea (21.00h) con el objetivo de poner la primera piedra en su búsqueda de los cuartos de final de la Champions League, certamen del que son los vigentes campeones y en el que buscarán repetir la corona. No obstante, para el choque ante los ingleses tendrán una baja. No en el verde, donde Luis Enrique tiene a casi todos sus efectivos disponibles. Será en el palco, con un Nasser Al-Khelaïfi que no se apostará en su asiento presidencial.

Al Khelaïfi y Dembélé / Twitter

El máximo dirigente del PSG, tal como informaron agencias locales, permanece retenido en Qatar desde hace más de una semana debido a las graves interrupciones en el tráfico aéreo provocadas por la guerra en Oriente Medio. El catarí se encuentra en Doha sin poder abandonar el país desde que el conflicto regional comenzó a alterar de forma masiva los vuelos en la zona, afectando a los pasajeros.

Entre ellos se encuentra el dirigente del club parisino, que desde entonces ha estado intentando regresar a Francia, especialmente para asistir al trascendental choque que tendrán los suyos por la Liga de Campeones. 'AP' reveló que el directivo trató de conseguir un vuelo desde Doha en la noche del martes o a primera hora del miércoles.

Sin embargo, la limitada disponibilidad de plazas en los vuelos comerciales está complicando los desplazamientos. Muchos pasajeros, incluso tras obtener autorización para viajar, no reciben confirmación definitiva hasta minutos antes del despegue. Los aeropuertos del Golfo funcionan como uno de los principales nodos del transporte aéreo mundial, enlazando Europa, Asia y África.

Al Khelaïfi definitivamente no acompañará a su equipo para el duelo ante los de Liam Rosenior, esperando estar presente en la vuelta en el Stamford Bridge de Londres del próximo martes 17 de marzo (21.00h).