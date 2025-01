Guardiola no ve al City eliminado de la Champions

Pep Guardiola y el Manchester City están contra las cuerdas. El equipo se juega en el último encuentro ante el Brujas la posibilidad de acceder a la ronda de dieciseisavos de final o quedar eliminado de la Champions League, competición que vencieron en 2023. El técnico de Santpedor entiende la presión, pero confía plenamente en que sus jugadores continúen la línea ascendente que han iniciado en los últimos partidos.

No piensa en la eliminación

El City recibe al Brujas este miércoles (21.00 horas) y se juega el todo o nada. "Es simple, si perdemos, estamos fuera. Si ganamos, seguimos en la competición", afirmó el catalán, que tuvo que responder a diversas preguntas de los medios en relación a una eventual eliminación de la máxima competición continental. "Para el club no sería nada bueno caer eliminados, pero no pienso en eso ahora mismo. Entiendo que la gente esté preocupada, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Gracias por vuestra preocupación. Pregúntame mañana y os responderé al final del partido", dijo el exazulgrana.

Guardiola, en la derrota del City ante el PSG / AP

Una situación conocida

Guardiola tiene claro el plan de partido frente a los belgas y espera trasladarlo a sus futbolistas de la manera más nítida posible. "Queremos meter muchos goles en los primeros veinte minutos, aunque no creo que suceda. Tenemos que leer el partido, entenderlo y poner ese extra especial que se necesita para ganar partidos en la Champions League. He estado en esta situación antes. Tarde o temprano tienes que disputar este tipo de encuentros. Sucede más cuando avanzas en la competición, pero esta vez nos ha tocado que sea ahora por las razones que todos conocéis. No hemos sido suficientemente buenos", espetó el preparador de los 'cityzens'.

Pep ha introducido una variante táctica con la inclusión de dos pivotes posicionales y suplir así la baja de Rodri por lesión: "Es una posición muy importante para nosotros. Hemos metido dos centrocampistas de contención reconvertidos, lo están haciendo muy bien pero veremos qué nos deparará el futuro".

Alabanzas al Brujas

Cuestionado por el Brujas, Guardiola elogió el gran rendimiento que está ofreciendo el equipo belga en la Champions. "Cuando un equipo no ha perdido en 21 partidos seguidos es porque son buenos. No hay secreto. He visto los partidos contra el Aston Villa, Juventus y Milan y jugaron muy bien. Todos los equipos, incluso el nuestro, tiene debilidades. Intentaremos encontrarlas y castigarles", agregó.